Pavėluosite – liksite be pensijos: šios sumos jums niekas negrąžins

Tą savo kailiu patyrė klaipėdietė Elena. Sulaukusi pensinio amžiaus ji jautėsi gana energinga, tad nusprendė porą metų dar padirbti.
Vis tik per tuos 2 metus ji dėl pensijos nesikreipė, nes nežinojo, kad tą padaryti būtina. Dabar, išėjusi į pensiją, ji negali atgauti pensijos už visus metus, o tai jai atrodo labai neteisinga:
„Visą gyvenimą moki milžiniškus mokesčius, kaupi tai pensijai, senatvei. O jie tik ieško preteksto tau tų pinigų neišmokėti. Na ir kas, kad pavėlavau kreiptis? Juk tie pinigai niekur nedingo. Dabar juos gaus kiti?“
Nesikreipę senatvės pensijos negausite
„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič pabrėžė, kad pensijos nėra skiriamos automatiškai – sulaukęs pensinio amžiaus žmogus turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl pensijos skyrimo.
Ji nurodė, kad prašymą galima pateikti prieš 3 mėn. iki teisės gauti pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu vėliau.
Vis tik, jei žmogus kreipsis vėliau nei sukako senatvės pensijos amžių, senatvės pensija jam bus išmokėta tik už praėjusius 12 mėn. iki prašymo (su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais ir duomenimis) gavimo dienos.
„Pavyzdžiui, jei žmogus sulaukė senatvės pensijos amžiaus 2025 m. sausį, bet pateikė prašymą dėl pensijos 2025 m. rugpjūtį, pensija jam bus išmokėta už visus 8 mėn. atgal.
Vis dėlto, jei žmogus sulaukė senatvės pensijos amžiaus 2024 m. birželį, o kreipėsi dėl pensijos tik 2025 m. rugpjūtį, pensija bus išmokėta už 12 mėn. atgal. T. y. už laikotarpį nuo 2024 m. rugpjūčio iki 2025 m. rugpjūčio“, – pavyzdžius pateikė M. Kozič.
Kodėl pensija išmokama tik už 12 mėn.?
Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), ar teisinga žmogui, visą gyvenimą kaupusiam pensijai, neišmokėti visos priklausiusios pensijos, net jei jis pavėlavo kreiptis daugiau kaip 12 mėn.
Ministerija į šį klausimą atsakė taip: „Vis tik kalbama apie teisę į pensiją, dėl kurios asmuo turi visus metus apsispręsti, sužinoti, kas jam priklauso.
12 mėn. terminas taikomas ne vien socialinio draudimo pensijose, bet ir valstybinėse pensijose (pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų pensijose), šalpos pensijose.“
Anot SADM, 12 mėn. skyrimo atgal terminas galioja ir visose socialinio draudimo išmokose, išskyrus nedarbo. Vaiko pinigai taip pat skiriami tik už 12 mėn. atgal.
Taigi daugelyje teisės aktų, reguliuojančių įvairių išmokų skyrimą ir mokėjimą suponuojama, kad 12 mėn. terminas yra pakankamas žmogui pasidomėti, kokias teises jis turi, ir jas įgyvendinti.
„Išmokėjimo už praeitį apribojimai galioja ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Pvz., Vokietijoje, sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo turi teisę per 3 mėn. nuo tos datos kreiptis dėl skyrimo.
Ir tik tuo atveju, jei per tuos 3 mėn. tai padaro, pensija išmokama nuo teisės dienos. Jei kreipiasi vėliau – nuo kreipimosi dienos, t. y. iš esmės išmokama tik už 3 mėn. atgal“, – atkreipė dėmesį ministerijos atstovai.
Kada pensiją grąžins už visą laiką?
SADM išskyrė, kad pensijų išmokėjimas už praėjusį laiką priklauso nuo situacijos.
Pirma – kai pats asmuo laiku nesikreipia, ji gali būti išmokama už 12 mėn. atgal. Tokia nuostata galiojo nuo pat 1995 m., išskyrus laikotarpį nuo 2018 iki 2024 m., kai šis terminas buvo sutrumpintas iki 6 mėn.
Antra – kai pensija laiku neišmokama dėl ją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės. Tuomet pensija išmokama už visą laikotarpį neapribojant kokiu nors terminu.
Trečia – kai asmuo nori pasididinti pensiją jos neimdamas, jis tą gali padaryti už 5 metus, t .y. pasinaudodamas teise į atidėtą kreipimąsi. Šiuo atveju pensija didėja po 8 proc. už kiekvienus pensijos neėmimo metus.
O M. Kozič primena – jei žmogus savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje yra pažymėjęs, kad nori gauti proaktyvias „Sodros“ žinutes, likus 6 mėn. iki pensinio amžiaus „Sodra“ jam siunčia pranešimą apie artėjantį pensinį amžių ir informuoja, kaip pateikti prašymą senatvės pensijai gauti.
„Sodra“ atstovė skaičiuoja, kad šiuo metu senatvės pensiją gauna 629 tūkst. gyventojų.
Jos aiškinimu, turint būtinąjį stažą (šiemet – 34 metai) visų gaunamų pensijų suma negali būti mažesnė nei minimalių vartojimo poreikių dydis. 2025 m. jis yra 450 eurų.
M. Kozič atskleidė, kad šiemet (birželio mėn. duomenimis) vidutinė senatvės pensija turtint būtinąjį stažą siekia 719,58 euro.
Didžiausios senatvės pensijos Lietuvoje šiuo metu viršija 2 tūkst. eurų, mažiausios senatvės pensijos nesiekia ir 350 eurų.
Pašnekovė atkreipė dėmesį, kad pensijos kasmet yra indeksuojamos, t. y. didinamos prisitaikant prie infliacijos, kintančių atlyginimų ir ekonomikos sąlygų.
Kaip skaičiuojama pensija
Senatvės pensiją sudaro 2 dalys: bendroji pensijos dalis ir individualioji pensijos dalis.
Bendroji dalis šiemet buvo padidinta 10,63 proc., o individualioji pakilo dėl 12,23 proc. padidėjusios apskaitos taško vertės.
Bendroji dalis visiems yra tokia pati ir priklauso nuo bazinės pensijos dydžio, kuris kasmet yra didinamas. Šiemet bendroji pensijos dalis yra lygi 298,45 euro.
Taigi tiek minimalų (15 metų), tiek būtinąjį (34 metų) stažą turintiems pensininkams priklauso tokia pati – 298,45 euro – bendroji pensijos dalis.
Vis tik, jei asmuo turi didesnį nei 34 metų stažą, bendroji pensijos dalis bus proporcingai didesnė.
Pvz., žmogui, kuris turi 42 metų stažą, bendroji dalis kiltų iki 368,67 euro (42/32 metų x 298,45 euro).
Tuo metu individualiąją pensijos dalį lemia įgytų apskaitos taškų skaičius. O jų skaičius priklauso nuo to, kiek mėnesių asmuo mokėjo pensijų draudimo įmokas ir nuo kokio atlyginimo.
1 taškas sukaupiamas, kai žmogus savarankiškai (ar jo darbdavys) visus metus, kas mėnesį, moka pensijų draudimo įmokas nuo tais metais nustatyto vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Jeigu asmuo uždirba daugiau nei VDU, per metus jis gali sukaupti daugiausia 5 apskaitos taškus.
O apskaitos taško vertė kasmet yra indeksuojama ir šiemet siekia 7,16 euro. Taigi, jei asmuo turi, pvz., 20 apskaitos taškų, jo individualioji pensijos dalis sieks 143,2 euro (20 x 7,16).
