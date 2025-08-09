Lietus ir duobės vairuotojų nelepina: kada galite reikalauti kompensacijos?

Vilnietė Saulė (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi) socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukomis ir parodė didelę duobę Tarandėje, apsemtą lietaus, kurios važiuojant tiesiog nesimato.
„Tikriausiai daugiau kas patyrė nuostolių, įvažiavę į vandens apsemtą duobę F. Gedkanto gatvėje. Mačiau automobilio rato nuotrauką su nuleista padanga.
Aš taip pat įvažiavau ir man irgi prakirto padangą. Teko kviesti pagalbą, sugaišti pusdienį, patirti kitų nepatogumų“, – pasakoja moteris.
Anot jos, šalia duobės guli nulaužtos plastmasinės automobilių detalės ir tik daug vėliau po jos įvykio prie duobės buvo pastatytas įspėjamasis ženklas:
„Deja, po to, kai mažiausiai bent kelios mašinos nukentėjo. Galbūt verta būtų pareikalauti atsakomybės iš tų, kuriems pagal kompetenciją privalu apsaugoti eismo dalyvius nuo panašių atsitikimų?“
Kas atsako už duobės apgadintą automobilį?
Pasak draudimo portalo „Draudimas.lt“ žalų skyriaus vadovo Viktoro Slavinsko, kai kurias savivaldybės funkcijas (pvz., kelių tiesimas ar remontas) pagal sutartis atlieka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys – rangovai.
Taigi pareiga atlyginti žalą gali kilti ne savininkui (savivaldybei), bet valdytojui (įmonei, kuriai savivaldybė pavedė kelių tvarkymą ir priežiūrą).
Vilniaus miesto savivaldybės Ryšių su žiniasklaida specialisto Gabrieliaus Grubinsko teigimu, kiekvienas atvejis būna individualus ir viskas priklauso nuo aplinkybių.
Kol galioja gatvių ir kiemų dangos priežiūros sutartis, dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, jų priežiūros ar remonto atsiradusią žalą turi atlyginti rangovai.
Tačiau teismas, nagrinėdamas bylą, įvertina, ar nėra ir nukentėjusiojo kaltės. Pvz., ar vairuotojas važiavo leistinu greičiu, ėmėsi visų atsargumo kelyje priemonių ir pan.
G. Grubinskas vardijo, kad kreipiantis dėl patirtos žalos reikia pateikti įvykio vietos nuotraukas (tiek duobės, į kurią įvažiuota, tiek padarytos žalos automobiliui).
Taip pat pateikti automobilio remonto sąmatą ar sąskaitą, įvykio vietos schemą, policijos registracijos pažymą (jei buvo kviesta policija).
Nuostoliai dėl duobių siekia tūkstančius eurų
G. Grubinskas nurodė, kad apie Vilniuje pastebėtas duobes reikėtų pranešti arba per programėlę „Tvarkau miestą“, arba visą parą dirbančiai „Grindos“ avarinei tarnybai tel. 1355 ar el. paštu [email protected].
„Gavus pranešimą, avarinės tarnybos ekipažas patikrina situaciją vietoje, esant poreikiui pastato įspėjamąją gairelę, užpila duobę biriomis medžiagomis ir informuoja už teritoriją atsakingą rangovą, kad duobė būtų tinkamai užtaisyta.
Šiemet savivaldybė nėra gavusi pranešimų apie duobę F. Gedkanto gatvėje, tačiau informavome „Grindą“, kad patikrintų situaciją vietoje“, – komentavo savivaldybės atstovas.
Tuo metu V. Slavinskas pastebi, kad daugiausia įvykių dėl sugadintų automobilių fiksuojama ten, kur vykdomi remonto darbai: vairuotojai nepaiso greičio ribojimų, o rangovai tinkamai neapsaugo duobių, jų nepaženklina.
Jo aiškinimu, duobės taip pat labai dažnai atisranda po žiemos, kai kai į asfalto siūles patekęs vanduo suardo kelio dangos konstrukciją, o intensyvus eismas padėtį tik pablogina.
Anot „Draudimas.lt“ atstovo, įvažiavus į duobę dažniausiai nukenčia automobilių padangos ir ratlankiai,
Tačiau didesnių ir gilesnių duobių atvejais būna sugadinami ir automobilių slenksčiai, amortizatoriai, kiti važiuoklės elementai, taip pat varikliai.
„Nuostoliai, kuriuos patiria apdrausti automobiliai įvažiavus į duobes, siekia nuo kelių šimtų iki keliasdešimt tūkstančių eurų.
Sugadinus padangas ir ratlankius vidutiniškai išmokos siekia apie 1–2 tūkst. eurų, tačiau pasitaiko ir 30 tūkst. eurų siekiančių išmokų, kuomet sugadinami varikliai“, – vardijo žalų skyriaus vadovas.
Kada liksite be draudimo kompensacijos?
V. Slavinskas atkreipė dėmesį, kad privalomasis civilinės atsakomybės draudimas tokių nuostolių nekompensuoja – vairuotojas gali bandyti pats išsireikalauti žalos atlyginimo iš kelio savininko (valdytojo).
Tačiau, jei automobilis turi „Kasko“ draudimą, bendrovė padengia vairuotojo nuostolius ir vėliau pati išsireikalauja pinigų iš kelio savivaldybės ar rangovo.
Vis tik pašnekovas neslepia, kad pasitaiko situacijų, kai net turintys „Kasko“ draudimą vairuotojai lieka be draudimo kompensacijų.
Ypač dažna situacija, kuomet įvažiavus į duobę yra prakertamas variklio alyvos rezervuaras (karteris), esantis automobilio dugne, o vairuotojas, nepaisydamas tepalo trūkumą indikuojančių signalų skydelyje, nesustoja, bet toliau tęsia kelionę iki tol, kol tepalo pritrūkęs variklis „užkala“.
Tokiais atvejais reikalingas viso variklio bloko remontas ar net keitimas nauju, už kurį draudikai neretai nekompensuos patirtų išlaidų“, – įspėjo V. Slavinskas.
Norint to išvengti specialistas pataria iš karto nutraukti kelionę, išjungti variklį, išsikviesti techninę pagalbą, policiją ir informuoti draudiką.
Dėl šios klaidos nepadės ir „Kasko“ draudimas
G. Grubinskas aiškino, kad patyrus žalą dėl kelio nelygumų reikėtų užregistruoti eismo įvykį dviem būdais:
- jei žalą patyręs asmuo nėra tikras dėl situacijos arba žala yra didelė – kviesti policiją;
- kitais atvejais – surašyti laisvos formos paaiškinimą, nurodant įvykio laiką, datą, tikslią vietą ir įvykio aplinkybes.
Tačiau draudimo bendrovės nori, kad vairuotojai visuomet apie įvykį praneštų policijai, kuri objektyviai užfiksuotų esminės įvykio aplinkybes, pvz., kelio būklę.
V. Slavinsko teigimu, nustačius už nesutvarkytą kelio duobę atsakingą asmenį draudikui kur kas lengviau išieškoti išmokėtas draudimo išmokas.
Be to, tinkamai užfiksavus įvykį ir atsakingą asmenį, draudimo bendrovė dažniausiai netaikys besąlyginės išskaitos ir kompensuos nuostolius visa apimtimi.
„Kai kurios „Kasko“ draudimo sutartys gali numatyti tam tikrus išmokų ribojimus – 1 tūkst., 2 tūkst. eurų ar kt., kuomet apdraustasis apie įvykį nepraneša kompetetingoms institucijoms (policijai) apie patirtą eismo įvykį.
Tokiu atveju, nepranešus policijai ir patyrus ženklių nuostolių, draudikas atlygintų tik dalį žalos, o likusi nuostolių dalis gultų ant paties apdraustojo pečių“, – pažymėjo „Draudimas.lt“ atstovas.
