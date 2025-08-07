Davėte banko kortelę artimam žmogui? Štai kada ją užblokuos ir pinigų negrąžins

Panevėžietė Irena (vardas pakeistas) papasakojo, kad pas jos senyvą mamą neretai padėti užsukdavo netoli jos gyvenantis anūkas, Irenos sesers vaikas.
„Jis kartais padėdavo jai apsitvarkyti, apsipirkti. Po to ėmė lankytis vis dažniau. Mama džiaugėsi, kad turi draugiją, mes irgi džiaugėmės, kad jie taip suartėjo. Visgi realybė buvo kitokia – močiutė jam patikėjo savo banko kortelę, kad šis ją apipirktų. Pasakė visus kodus.
Tai jis vis prisipirkdavo ir sau visko. Persigandom pamatę, kas liko iš mamos santaupų. 24 metų jaunuolis ir šitaip elgiasi. Savo kaltės nepripažįsta, neva močiutė – sena, nepamena, kur pati pinigus išleido. Bet tai – akivaizdu. Ar galime kur nors kreiptis, apskųsti už vagystę?“ – teiravosi Irena.
Duodami banko kortelę kitam pažeidžiate taisykles
„Artea“ banko privačių klientų paslaugų vadovės dr. Dalios Kolmatsui teigimu, mokėjimo kortelių taisyklėse nurodyta, kad kortele gali naudotis tik jos savininkas, todėl perduoti savo kortelę net sutuoktiniui ar vaikui yra draudžiama.
O kortelės PIN kodas yra slaptas identifikavimo kodas, kuris turi būti žinomas tik kortelės turėtojui, papildė „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška.
Pasak jo, PIN kodo atskleidimas – grubus kortelės naudojimo taisyklių pažeidimas: „Net jeigu asmuo leidžia naudotis kortele artimiesiems, tokie atvejai nelaikomi saugiais, o bankas nebegali užtikrinti visų apsaugos priemonių veiksmingumo.“
Niekam neduoti savo kortelės, neatskleisti kortelės PIN kodo, numerio, galiojimo datos ir saugos kodo (CVC) primygtinai rekomenduoja ir SEB bankas. Kitu atveju klientas pažeidžia banko paslaugų sutarties sąlygas.
Banko „Swedbank“ atstovas Rytis Gerlikas aiškino, kad, pasirašydamas paslaugų sutartį su banku, kiekvienas klientas prisiima atsakomybę už veiksmus, atliekamus su jo kortele ar prisijungimo duomenimis:
„Siekiant užtikrinti saugumą, jų nereikėtų perduoti ar skolinti niekam.“
Kaip dalytis sąskaita, kad nekiltų nesusipratimų?
SEB banko Prevencijos departamento vadovės Daivos Uosytės patarimu, jei artimam žmogui dažnai reikia finansinių išteklių, verta apsvarstyti alternatyvas:
„Atidaryti jam atskirą sąskaitą, pasinaudoti šeimos bankininkystės paslaugomis ar atlikti momentinius pavedimus, užuot dalijantis kortele.“
O, pasak D. Kolmatsui, sprendimas galėtų būti atskira kortelė, susieta su ta pačia sąskaita.
„Bankas gali išduoti papildomą kortelę antro asmens vardu, susietą su pagrindinio kliento sąskaita. Tuomet kiekvienas naudotojas turės savo unikalius duomenis ir atsakomybė bus aiškiai paskirstyta“, – papildė „Swedbank“ atstovas.
Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, ką tuomet daryti vyresnio amžiaus žmonėms, jei jie nemoka ar dėl sveikatos negali naudotis kortele, bet negali jos niekam patikėti, banko atstovai pasiūlė tokias išeitis:
- pinigus išsigryninti;
- pervedimus ar mokėjimus atlikti su artimųjų pagalba, bet tik pačiam suvedant kortelės duomenis (jų nerodant);
- oficialiai paskirti kitą asmenį rūpintis savo finansiniais reikalais, pvz., notaro patvirtintu įgaliojimu, taip užtikrinant kliento apsaugą.
Jei pinigai dings, bankas nepadės?
Jeigu klientas patiki savo banko kortelę ir atskleidžia PIN kodą kitam asmeniui, o šis, pvz., be kortelės savininko leidimo išsigrynina pinigų, juos išleidžia ar pan., banko galimybės padėti būna labai ribotos.
D. Uosytė pažymėjo, kad būtent fizinė kortelė, grynųjų pinigų paėmimo limitai bei PIN kodo slaptumas ir mažina lėšų praradimo riziką.
Tačiau, jei klientas elgiasi neatsakingai ir pažeisdamas sutartį pats perduoda savo kortelę, jos duomenis kitam asmeniui, bankas tokios situacijos nelaiko sukčiavimu. O už patirtus nuostolius atsako pats klientas.
„Net ir įvykus neteisėtam pinigų paėmimui, bankas gali laikyti, kad klientas pats prisidėjo prie situacijos atsiradimo. Kilus ginčui ar sukčiavimo įtarimui, bankas turi teisę atsisakyti atlyginti nuostolius.
Tokiu atveju bankas gali tik padėti pateikti duomenis teisėsaugai, tačiau pats neprisiima atsakomybės dėl lėšų grąžinimo“, – atkreipė dėmesį „Urbo“ atstovas.
R. Gerlikas antrino – jei perdavus savo kortelę kitam žmogui įvyksta neteisėtas sandoris (net jei tai būtų artimo žmogaus klaida), atsakomybė vis tiek tenka kortelės ar sąskaitos savininkui.
D. Uosytė paaiškino, kad kortelę davusiam ir PIN kodą atskleidusiam klientui netaikoma įprasta apsauga nuo neautorizuotų operacijų, todėl nukentėjęs asmuo pats turi padengti prarastas lėšas:
„Policija gali pradėti tyrimą, jei klientas kreipiasi dėl pavogtų pinigų, tačiau tyrimo eiga ir rezultatai priklauso nuo konkrečios situacijos.“
Kas gresia naudojantis kito asmens kortele?
J. Ivaška atkreipė dėmesį, kad ir tas asmuo, kuris naudojasi ne savo kortele, veikia neteisėtai, net jei tai daro kortelės turėtojo žinia.
„Atskleisti savo asmeninių duomenų negalima net ir artimiausiems žmonėms, o už svetimos mokėjimo kortelės ar asmeninių duomenų naudojimą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.
Jei kortele naudojasi daugiau nei vienas asmuo, kyla rizika, kad turimos lėšos bus naudojamos prieš kortelės savininko valią“, – įspėjo D. Kolmatsui.
Kaip pavyzdį ji paminėjo realius atvejus Lietuvoje, kai, atskleidus kortelės duomenis, jais buvę sutuoktiniai naudojasi ir po skyrybų.
Bankų atstovai atkreipė dėmesį – jei nustatoma, kad kortele naudojasi ne teisėtas jos savininkas, kortelė yra nedelsiant blokuojama, siekiant apsaugoti lėšas.
O tokiu atveju klientui teks užsisakyti naują kortelę ir susimokėti už ją pagal bankų nustatytus įkainius (dažniausiai – nuo 5 eurų).
SEB atstovė vardijo, kad apie tokius atvejus bankai dažniausiai sužino vykdydami mokėjimų analizę ar nagrinėdami klientų užklausas.
Pvz., kai klientas kreipiasi dėl įtartinų ar neautorizuotų operacijų sąskaitoje ir pokalbio metu paaiškėja, kad kortele naudojosi kitas asmuo, pvz., šeimos narys ar draugas:
„Tokios situacijos bankų praktikoje pasitaiko – klientai, patikėję savo mokėjimo kortelę ar jos PIN kodą artimam asmeniui, vėliau kreipiasi dėl įtartinų ar neautorizuotų operacijų.“
