Dalies lietuvių senatvėje laukia staigmena: dirbo, bet pensijos už tai negaus?

Panevėžietė Irena sutriko pamačiusi, kokio dydžio pensiją gauna ir iš pradžių galvojo, kad „Sodra“ ją neteisingai apskaičiavo.
„Nuvykau į „Sodrą“, paaiškinau situaciją. Pasakė, kad jie neturi duomenų apie dalį mano darbo ir stažo sovietmečiu. Liepė ieškoti dokumentų.
Bet nieko iš taip seniai išlikusio neturiu. Kiek krausčiausi, keliavau, ar jie juokauja? Kaip man dabar įrodyti, kad dirbau?“ – teiravosi Irena.
Kaip įrodyti stažą, apie kurį nėra duomenų?
„Sodra“ kaupia duomenis apie gyventojų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą tik nuo 1994 m., taigi neturi duomenų apie stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d.
Pasak „Sodros“ patarėjos komunikacijai Malgožatos Kozič, iki 1994 m. įgytą pensijų socialinio draudimą stažą galima įrodyti pateikus darbo knygeles ar darbo stažo pažymas.
Tačiau jos turi būti išduotos darbdavių remiantis turimais dokumentais, patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu.
M. Kozič vardijo, kad stažą taip pat galima patvirtinti pateikus darbdavių saugomų dokumentų nuorašus, archyvų išduotas pažymas, juose saugomų dokumentų nuorašus ar išrašus, karinius bilietus ir kitus dokumentus.
Pasak pašnekovės, šių dokumentų originalus ar patvirtintas šių dokumentų kopijas „Sodrai“ turi pateikti pats gyventojas.
„Jei žmogus informuoja, kad pats nepateiks stažą įrodančių dokumentų (pvz., pametė darbo knygelę), šių dokumentų iš kitų institucijų gali pareikalauti „Sodra“.
Tokiu atveju žmogus turi pateikti „Sodrai“ prašymą padėti gauti dokumentus, nurodydamas darbo laikotarpį, vietą ir kitas aplinkybes“, – aiškino patarėja.
Jei vis tik asmuo negali dokumentais įrodyti savo darbo laikotarpio dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis nėra išsaugoti, darbo laikotarpis jo prašymu gali būti nustatomas teismo tvarka, kaip juridinę reikšmę turintis faktas.
Ką daryti, jei pensiją apskaičiavo neteisingai?
M. Kozič teigimu, jei žmogus mano, kad pensija buvo apskaičiuota neteisingai, jis gali teikti skundą „Sodrai“.
„Dažniausiai gyventojai teikia skundus dėl mažo pensijos dydžio, neįskaityto į stažą laikotarpio ir pan. Pasitaiko ir kitų skundų dėl pensijų, susijusių su specialiomis jų rūšimis.
Pvz., dėl teisės gauti pareigūnų ar karių pensiją ir panašių atvejų. Ne visi skundai pasitvirtina – vidutiniškai kas dešimtas „Sodrai“ teikiamas skundas būna pagrįstas“, – kalbėjo patarėja.
Ji aiškino, kad pensijos dydis apskaičiuojamas remiantis turimais dokumentais, patvirtinančiais stažą.
Jei pripažįstama, kad dėl kitų priežasčių (nesusijusių su papildomais dokumentais apie stažą) žmogui buvo apskaičiuota per maža pensija, išmokama už visą laiką susidariusi nepriemoka.
Jei išnagrinėjus skundą ir įvertinus papildomus duomenis pensija mažėja, permoka iš gavėjo neišieškoma, jei klaida padaryta ne dėl gavėjo kaltės.
„Jei žmogus, kuriam paskirta senatvės pensija, pateikia papildomus dokumentus apie stažą, įgytą iki pensijos paskyrimo, senatvės pensija, apskaičiuota atsižvelgiant į papildomus naujai pateiktus stažo duomenis, pradedama mokėti nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį dokumentai buvo pateikti, pirmos dienos.
Pvz., jei žmogus pateiks papildomus dokumentus, įrodančius jo stažą, rugpjūčio 11 d., perskaičiuota pensija bus mokama nuo rugsėjo“, – komentavo M. Kozič.
Kada pensija grąžinama ar prarandama?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodė, kad pensijų išmokėjimas už praėjusį laiką priklauso nuo situacijos.
Jei pats asmuo laiku nesikreipia, ji gali būti išmokama už 12 mėn. atgal. Tokia nuostata galiojo nuo pat 1995 m., išskyrus laikotarpį nuo 2018 iki 2024 m., kai šis terminas buvo sutrumpintas iki 6 mėn.
Jei pensija laiku neišmokama dėl ją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, pensija išmokama už visą laikotarpį neapribojant kokiu nors terminu.
Jei asmuo nori pasididinti pensiją jos neimdamas, jis tą gali padaryti už 5 metus, t .y. pasinaudodamas teise į atidėtą kreipimąsi. Šiuo atveju pensija didėja po 8 proc. už kiekvienus pensijos neėmimo metus.
Tuo metu M. Kozič primena – jei žmogus savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje yra pažymėjęs, kad nori gauti proaktyvias „Sodros“ žinutes, likus 6 mėn. iki pensinio amžiaus „Sodra“ jam siunčia pranešimą apie artėjantį pensinį amžių ir informuoja, kaip pateikti prašymą senatvės pensijai gauti.
„Taip pat kas mėnesį žinutėmis ir telefonu informuojame tuos žmones, kurie po metų sulauks senatvės pensijos amžiaus, tačiau dar nėra pateikę duomenų apie savo darbo stažą, įgytą iki 1994 m.“ – pridūrė „Sodros“ atstovė.
Pensijų dydžiai ir skaičiavimas
Šiemet (birželio mėn. duomenimis) vidutinė senatvės pensija turtint būtinąjį stažą siekia 719,58 euro.
M. Kozič atskleidė, kad didžiausios senatvės pensijos Lietuvoje šiuo metu viršija 2 tūkst. eurų, o mažiausios senatvės pensijos nesiekia ir 350 eurų.
Senatvės pensiją sudaro 2 dalys: bendroji ir individualioji.
Bendroji dalis šiemet buvo padidinta 10,63 proc., o individualioji pakilo dėl 12,23 proc. padidėjusios apskaitos taško vertės.
Bendroji dalis visiems yra tokia pati ir priklauso nuo bazinės pensijos dydžio, kuris kasmet yra didinamas. Šiemet bendroji pensijos dalis yra lygi 298,45 euro.
Taigi tiek minimalų (15 metų), tiek būtinąjį (34 metų) stažą turintiems pensininkams priklauso tokia pati – 298,45 euro – bendroji pensijos dalis.
Vis tik, jei asmuo turi didesnį nei 34 metų stažą, bendroji pensijos dalis bus proporcingai didesnė.
Pvz., žmogui, kuris turi 42 metų stažą, bendroji dalis kiltų iki 368,67 euro (42/32 metų x 298,45 euro).
Tuo metu individualiąją pensijos dalį lemia įgytų apskaitos taškų skaičius. O jų skaičius priklauso nuo to, kiek mėnesių asmuo mokėjo pensijų draudimo įmokas ir nuo kokio atlyginimo.
1 taškas sukaupiamas, kai žmogus savarankiškai (ar jo darbdavys) visus metus, kas mėnesį, moka pensijų draudimo įmokas nuo tais metais nustatyto vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Jeigu asmuo uždirba daugiau nei VDU, per metus jis gali sukaupti daugiausia 5 apskaitos taškus.
O apskaitos taško vertė kasmet yra indeksuojama ir šiemet siekia 7,16 euro. Taigi, jei asmuo turi, pvz., 20 apskaitos taškų, jo individualioji pensijos dalis sieks 143,2 euro (20 x 7,16).
