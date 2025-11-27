 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Testas: ar atpažinsite 8 iš 10 Lietuvos įžymybių praeities kadruose?

2025-11-27 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 19:45

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams. 

Žinomi žmonės vaikystėje (tv3.lt fotomontažas)

0

Ar atpažinsite, kas šiuose archyviniuose kadruose yra įamžinti?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Antradienio testaspirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas.

