Agnė Petravičienė prakalbo apie Arūną Valinską: „Televizija tokio jo dar nematė“

Naujienų portalui tv3.lt realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Agnė Petravičienė atvirai prakalbo apie šio projekto kūrėją Arūną Valinską bei atskleidė, kuo jie panašūs.
Prakalbo apie gimtadienio kaltininką
Lapkričio 28 d. Klaipėdoje vyks „Kelias į žvaigždes. 20 metų“ koncertas. Pasak pašnekovės, tą dieną Arūną pasveikins visi projekto dalyviai.
„Mes dainuosime jam ne tik balsais – dainuosime iš širdies ir atminties. O tai, turbūt, yra stipriausia dovana, kurią gali duoti žmogus. Žinoma, be dainų bus ir dovanų, kurių čia tikrai neišduosiu“, – kalbėjo moteris.
Tęsdama pokalbį apie vyrą, Agnė atskleidė, koks jis žmogus: „Arūnas – reta kombinacija: aštrus protas ir taiklus pojūtis sėkmei. Tai labai apsiskaitęs, kultūringas žmogus, bendraujant su kuriuo supranti, kad jis skaito ne tik knygas, bet ir patį gyvenimą. Manau, kad su juo neįmanoma būti „pusiau“ – arba eini, arba sustoji. Jis reiklus, kartais provokuojantis, turintis rafinuotą humoro jausmą, bet būtent tai jam ir suteikia šarmo.“
Televizijos ekrane A. Valinskas – neieškantis žodžio kišenėje ir nebijantis pasakyti, ką galvoja. Pasak pašnekovės, ekranas atskleidžia tik vieną žmogaus pusę.
„Ekranas parodo tik vieną žmogaus kampą — dažniausiai aštriausią. O kasdienis žmogus turi daug daugiau sluoksnių, kuriuos aš nedrįsčiau įvardyti. Ar jis toks pats gyvenime ir ekrane, geriausiai žino tik tie, kurie yra šalia jo kasdien. Aš galiu matyti tik profesionaliąją pusę, kurią matė ir mato visa Lietuva – ji labai ryški.
Nors, gerai pagalvojus, mes šiek tiek panašūs charakteriu: abu mokame būti tiesūs, kartais net labai. Ir man ši jo savybė patinka.
Beje, buvau spektaklyje, kuriame jis vaidina uošvį – man tai buvo nauja patirtis, matyti jį tokiame amplua: ne vedantį, o vaidinantį. Juokiausi iki ašarų visą laiką. Nepakartojami įspūdžiai. Žodžiu, teko Valinską pažinti ir atrasti iš naujo. Toks uošvis man visai patiktų. Televizija tokio jo dar nematė, ir, manau, aš taip pat“, – atskleidė ji.
Svarbi pamoka
Pramogų pasaulio ryklys yra sukaupęs nemažą patirties bagažą, kuriuo dalijasi su kitais scenos žmonėmis.
„Galbūt ne tiek išmokau, kiek supratau, stebėdama jo pavyzdį: niekas tavęs nepastatys ant scenos – tai gali padaryti tik tu pats. Kelias gali būti labai ilgas ir status. O galbūt – priešingai“, – apie tai, ką suprato iš Arūno, pasakojo pašnekovė.
Baigdama pokalbį apie gimtadienį minintį A. Valinską, realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Agnė prasitarė, kaip viskas pasikeitė per 20 metų.
„Kai buvome jauni, mums atrodė, kad esame pakeliui į žvaigždes. Šiandien suprantu paprastą dalyką – jos yra mūsų viduje.
Per tuos 20 metų kiekvienas nuėjome savo kelią, bet sugrįžome visi kartu į tą pačią sceną. Galbūt tam, kad primintume sau ir kitiems: svajonės nemiršta – jos tiesiog subręsta.
Manau, dar ne iki galo suvokiame, kas įvyko ir vyksta, nes tokios akimirkos daugiau nepasikartos. Šiuo metu kuriama istorija, kurios tikrąjį svorį suprasime daug vėliau.
Mes subrendome, kažkiek pasikeitėme per tiek metų, bet žiūrovų akys liko tokios pačios. Jie vis dar mato mus „jaunus“, ir tai džiugina, o kartu nuoširdžiai graudina… Dėl jų ir grįžtame“, – šyptelėjo pašnekovė.
