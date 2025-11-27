Inga Valinskienė išdavė netikėtą faktą apie Arūną Valinską: „Žinokite, čia nejuokinga“

Netrukus po to, kai atskleidė iki tol nežinomą faktą apie vyrą, moteris suabejojo, ar šis liks patenkintas sužinojęs, jog ji tai paviešino.
Paviešino faktą apie Arūną Valinską
Minėtoje laidoje moteris buvo kaip niekad atvira. I. Valinskienė pasakojo, kad A. Valinskas jau ruošiasi momentui, kai jo nebebus tarp gyvųjų.
„Mano vyras renka savo atsisveikinimo dainų sąrašą, playlist’ą. Žinokite, čia nejuokinga. Aš jį labai gerbiu už tai. Jis sakė, kad nori, kad taip būtų“, – kalbėjo moteris.
Inga taip pat pridūrė, kad Arūnas norėtų, jog per jo laidotuves skambėtų muzika, kuri jam patiko visą gyvenimą.
„Gal aš per daug pliurpiu? Gal mano vyras nebūtų norėjęs, kad aš čia išdavinėčiau tokius dalykus. Na, bet gal jis ir pats jau yra tą kažkada minėjęs“, – tarė dainininkė.
