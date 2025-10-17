Paaiškėjo įtakingiausi Lietuvos pramogų pasaulio atstovai

A. Valinskas įtakingiausiu pramogų pasaulio atstovu išrinktas išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį.
Paskelbė įtakingiausiųjų sąrašą
Toliau įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi atlikėjas Marijonas Mikutavičius, atlikėja, dainų autorė Jessica Shy, muzikantas Andrius Mamontovas ir keliautojas, laidų vedėjas Orijus Gasanovas.
Į dešimtuką taip pat patenka komikas, vienas iš satyrinės laidos „Dviračio šou“ kūrėjų Haroldas Mackevičius, laidų vedėja Beata Nicholson, dainininkas Egidijus Dragūnas, poetas Juozas Erlickas bei drabužių dizaineris Juozas Statkevičius.
Į pagal visuomenės elito balsus sudarytą dešimtuką taip pat pateko reperis, visuomenininkas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
Tuo metu visuomenės išrinktame dešimtuke atsidūrė ir atlikėja Natalija Bunkė bei keliautojas Aurimas Valujavičius.
Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.
Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.
Lietuvos įtakingiausius žmones minėtas portalas renka vienuoliktus metus iš eilės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!