Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo įtakingiausi Lietuvos pramogų pasaulio atstovai

2025-10-17 11:19 / šaltinis: BNS
2025-10-17 11:19

Įvairių sričių ekspertai ir visuomenė įtakingiausiu pramogų pasaulio atstovu išrinko televizijos laidų vedėją Arūną Valinską, rodo penktadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiama apklausa.

A. Valinskas, M. Mikutavičius ir Jessica Shy (nuotr. Fotodiena, TV3, BNS)
11

Įvairių sričių ekspertai ir visuomenė įtakingiausiu pramogų pasaulio atstovu išrinko televizijos laidų vedėją Arūną Valinską, rodo penktadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiama apklausa.

REKLAMA
6

A. Valinskas įtakingiausiu pramogų pasaulio atstovu išrinktas išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį.

Arūnas Valinskas
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arūnas Valinskas

Paskelbė įtakingiausiųjų sąrašą

Toliau įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi atlikėjas Marijonas Mikutavičius, atlikėja, dainų autorė Jessica Shy, muzikantas Andrius Mamontovas ir keliautojas, laidų vedėjas Orijus Gasanovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į dešimtuką taip pat patenka komikas, vienas iš satyrinės laidos „Dviračio šou“ kūrėjų Haroldas Mackevičius, laidų vedėja Beata Nicholson, dainininkas Egidijus Dragūnas, poetas Juozas Erlickas bei drabužių dizaineris Juozas Statkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Į pagal visuomenės elito balsus sudarytą dešimtuką taip pat pateko reperis, visuomenininkas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.

REKLAMA

Tuo metu visuomenės išrinktame dešimtuke atsidūrė ir atlikėja Natalija Bunkė bei keliautojas Aurimas Valujavičius.

Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.

Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.

Lietuvos įtakingiausius žmones minėtas portalas renka vienuoliktus metus iš eilės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų