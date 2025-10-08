Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įtakingiausi šalies verslininkai ir ekonomistai: pirmas – Avulis

2025-10-08 06:12 / šaltinis: BNS
2025-10-08 06:12

Įvairių sričių ekspertai ir visuomenė įtakingiausiu tarp šalies verslininkų ir ekonomistų laiko nekilnojamojo turto bendrovės „Hanner“ savininką Arvydą Avulį, rodo trečiadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiama apklausa.

A. Avulis

Įvairių sričių ekspertai ir visuomenė įtakingiausiu tarp šalies verslininkų ir ekonomistų laiko nekilnojamojo turto bendrovės „Hanner" savininką Arvydą Avulį, rodo trečiadienį naujienų portalo „Delfi" skelbiama apklausa.

1

A. Avulis įtakingiausiu verslo atstovu išrinktas išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį.

Toliau įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi prekybos tinklo „Norfa“ savininkas Dainius Dundulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas ir „BOD Group“ savininkas Vidmantas Janulevičius bei nekilnojamo turto plėtros grupės „Eika“ įkūrėjas Robertas Dargis.

Įtakingiausių verslo atstovų dešimtuką užbaigia „Teltonika IoT Group“ įkūrėjas Arvydas Paukštys, „Northway“ grupės įkūrėjas Vladas Algirdas Bumelis, „Avia Solutions Group“ (ASG) savininkas Gediminas Žiemelis, vienas vienaragio „Nord Security“ įkūrėjų Tomas Okmanas ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas ekonomistas Marius Dubnikovas.

Visuomenės elitas apklausoje taip pat dažniau minėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentą Andrių Romanovskį ir advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ vadovaujantį partnerį Rolandą Valiūną.

Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.

Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.

