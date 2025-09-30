Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Spotify“ įkūrėjas Danielis Ekas paliks bendrovės generalinio direktoriaus pareigas

2025-09-30 15:45 / šaltinis: BNS
2025-09-30 15:45
Spotify (nuotr. SCANPIX)
0

„Spotify“ įkūrėjas Danielis Ekas sausio 1-ąją paliks generalinio direktoriaus pareigas ir taps bendrovės vykdomuoju pirmininku, antradienį pranešė muzikos srautinio transliavimo milžinė.

„Spotify“ pranešė, kad jo pareigas perims bendrovės produktų ir technologijų direktorius Gustavas Soderstromas bei verslo direktorius Alexas Norstromas.

„Šis pokytis tiesiog atitinka tas pareigybes, kaip mes jau dirbame“, – sakė D. Ekas.

„Per pastaruosius kelerius metus didžiąją dalį „Spotify“ kasdienio valdymo ir strateginės krypties perdaviau Alexui ir Gustavui“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis pokytis įsigalios 2026 metų sausio 1 dieną.

D. Ekas įkūrė „Spotify“ kartu su Martinu Lorentzonu 2006 metais.

Bendrovė, kuri 2018 metais debiutavo Niujorko vertybinių popierių biržoje, dabar turi 149 mlrd. JAV dolerių kapitalizaciją.

Po naujausiojo pranešimo „Spotify“ akcijos prieš rinkos atidarymą nukrito daugiau nei 3 procentais.

D. Ekas pažymėjo, kad bendrovė dabar turi daugiau nei 700 mln. vartotojų.

D. Ekas, kuris paprastai avi sportinius batelius, dėvi marškinėlius ir sportinio stiliaus švarką, yra žinomas dėl savo santūraus būdo ir pragmatizmo. Jis sakė, kad ir toliau aktyviai dalyvaus „Spotify“ veikloje.

„Eidamas vykdomojo pirmininko pareigas, aš sutelksiu dėmesį į ilgalaikę bendrovės veiklą ir savo įsitraukimu užtikrinsiu glaudų valdybos ir mūsų generalinių direktorių bendradarbiavimą“, – sakė D. Ekas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

