„Akropolis Group“ šiemet žada pradėti plėtrą Klaipėdoje, su „Vingio“ projektu neskubės

„Gegužę gavome galutinį statybos leidimą transporto infrastruktūros tobulinimui „Akropolis Vingis“ projektui Vilkpėdės rajone, šalia mūsų planuojamo daugiafunkcinio komplekso. Leidimų gavimo procesas užtruko keletą metų, ir nors tai buvo svarbus etapas, mes neskubame pradėti statybų“, – pirmadienį seminare investuotojams sakė G. Sapon. .
Pasak jos, šiuo metu rangovai rinkoje vysto didelius projektus, o tai kelia ir statybos kainas. Kada galėtų prasidėti projekto vystymas, G. Sapon neįvardijo.
„Nesitikime, kad statybos prasidės šiais metais. Šį projektą planuosime apdairiai“, – sakė „Akropolis Group“ vadovė.
Tuo metu į naujo pastato statybą uostamiestyje, anot jos, ketinama investuoti apie 6 mln. eurų. Čia bendrovė jau turi dvi sutartis su nuomininkais.
„Liepos mėnesį gavome leidimą 3,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto plėtrai Klaipėdoje, bendros investicijos sieks apie 6 mln. eurų. (...) Statybas planuojama pradėti vėliau šiais metais“, – sakė G. Sapon.
„Jau esame pasirašę sutartis su dviem nuomininkais dėl šių patalpų, kurios atneš papildomai apie 1 mln. eurų nuomos pajamų. Bendras nuomojamas plotas (Klaipėdoje – BNS) augs apie 5 proc., taip pat 5 proc. augs ir nuomos pajamos“, – pridūrė ji.
Vieno aukšto pastatas iškils šiaurinėje prekybos ir pramogų centro pusėje, šalia jo suplanuota 220 vietų automobilių aikštelė.
BNS rašė, kad Vilniaus valdžia pernai rugpjūtį suteikė leidimą „Akropolis Vingis“ statyboms. Tuo metu paskutinis leidimas buvo išduotas šių metų gegužės pabaigoje.
14 hektarų ploto teritorijoje iškilsiančiame komplekse veiks biurai, kultūros, maitinimo, rekreacijos, prekybos ir gyvenamosios erdvės.
Balandį G. Sapon teigė, kad į „Akropolis Vingis“ statybą grupė per 3,5 metų investuos daugiau nei 300 mln. eurų.
