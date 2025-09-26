Kauno „Akropolyje“ kilo gaisras, pranešama apie vieną nukentėjusį žmogų

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas, pranešimas apie gaisrą „Akropolyje“ buvo gautas 16.17 valandą.
Manoma, kad restorane užsidegė aliejus, suveikė automatinė gaisro gesinimo sistema. Apsaugos darbuotojai ėmė evakuoti žmones.
Tačiau po keleto minučių atvykę ugniagesiai jokio gaisro neberado, niekas nebedegė. Apsaugos darbuotojai jiems pranešė, kad nukentėjo vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę.
Ugniagesiai tik apžiūrėjo patalpas ir jas išvėdino.
