Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kauno „Akropolyje“ kilo gaisras, pranešama apie vieną nukentėjusį žmogų

Atnaujinta
2025-09-26 17:00 / šaltinis: BNS
2025-09-26 17:00

Penktadienį Kauno „Akropolyje“, viename iš restoranų, buvo kilęs gaisras.

Penktadienį Kauno „Akropolyje“, viename iš restoranų, buvo kilęs gaisras.

REKLAMA
2

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas, pranešimas apie gaisrą „Akropolyje“ buvo gautas 16.17 valandą. 

Manoma, kad restorane užsidegė aliejus, suveikė automatinė gaisro gesinimo sistema. Apsaugos darbuotojai ėmė evakuoti žmones.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau po keleto minučių atvykę ugniagesiai jokio gaisro neberado, niekas nebedegė. Apsaugos darbuotojai jiems pranešė, kad nukentėjo vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę.

Ugniagesiai tik apžiūrėjo patalpas ir jas išvėdino.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų