Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kaune Laisvės alėjoje moteris pro balkoną mėtė drabužius: kas vyksta, praeiviai suprato tik vėliau

2025-09-26 14:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 14:39

Šiandien per pietus Kauno Laisvės alėjoje praeivius pribloškė netikėtas reginys: pro vieno buto balkoną vienas po kito skriejo drabužiai – suknelės, marškinėliai, šortai – nusileisdami tiesiai ant grindinio. Vieni praeiviai iš nuostabos stabtelėjo, kiti griebė telefonus ir viską fiksavo, o dalis tiesiog stebėjo sceną, primenančią dramatišką kino epizodą.

Laisvės alėjoje mėtomi drabužiai (nuotr. pranešimo spaudai)
6

Šiandien per pietus Kauno Laisvės alėjoje praeivius pribloškė netikėtas reginys: pro vieno buto balkoną vienas po kito skriejo drabužiai – suknelės, marškinėliai, šortai – nusileisdami tiesiai ant grindinio. Vieni praeiviai iš nuostabos stabtelėjo, kiti griebė telefonus ir viską fiksavo, o dalis tiesiog stebėjo sceną, primenančią dramatišką kino epizodą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip paaiškėjo, tai buvo ne spontaniška emocijų išraiška, o surežisuotas performansas – tokiu netikėtu būdu paminėta Kauno „Akropolio“ rudens–žiemos kampanijos „Išsiskirk su vasaros rūbais“ pradžia.

REKLAMA
REKLAMA

Balkone pasirodžiusi mergina mėtė drabužius, pažymėtus specialiomis etiketėmis su nuoroda į kampanijos žinutę – kvietimą peržiūrėti spintas, susiplanuoti savo drabužių derinius, o su nebereikalingais drabužiais atsisveikinti civilizuotai – suteikiant jiems antrą gyvenimą, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

Laisvės alėjoje mėtomi drabužiai
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laisvės alėjoje mėtomi drabužiai

Kvietimas rinktis atsakingai

Kauno parduotuvių tinklo marketingo projektų vadovė Iveta Urbė teigia, kad rudens–žiemos kampanijai sąmoningai parinktas drąsesnis tonas – taip siekiama paskatinti diskusiją apie atsakingą vartojimą ir mūsų santykį su nebenaudojamais drabužiais.

„Ruduo – tai metas, kai atsinaujiname: ieškome naujų spalvų, derinių, ruošiamės šaltajam sezonui. Šis performansas – pirmasis kampanijos žingsnis, atkreipiantis dėmesį ir kviečiantis pažvelgti į atsinaujinimą atsakingiau. Mūsų tikslas – paskatinti išsiskirti su vasaros garderobu civilizuotai.

REKLAMA
REKLAMA

Vienus drabužius pritaikyti rudens-žiemos deriniams, kitus – atsakingai perduoti į antras rankas, paaukoti ar palikti tekstilės konteineriuose. Tokių pasirinkimų šiandien – daugiau nei bet kada. Norime parodyti, kad mada ir tvarumas gali eiti kartu – galima mėgautis naujomis drabužių kolekcijomis, bet tuo pačiu išlaikyti pagarbą tiek aplinkai, tiek daiktams, kurių mums nebereikia“, – sako I. Urbė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reklamos agentūros „TRUTH.“, kūrusios kampaniją, kūrybos vadovas Ugnius Mikšta priduria, kad šis performansas buvo ne tik vizualiai įsimintinas, bet ir idėjiškai svarbus.

„Norėjome sukurti veiksmą, kuris priverstų praeivį stabtelėti ir susimąstyti. Su drabužiais dažnai mus sieja emocinis ryšys – jie primena patirtas akimirkas, keliones ar net žmones. Tačiau ateina laikas, kai turime su jais atsisveikinti ir užleisti vietą naujiems sezono deriniams.

REKLAMA

Performansas Laisvės alėjoje simboliškai parodė šį atsisveikinimo momentą – kartais dramatišką, bet neišvengiamą. Kurdami tokį veiksmą norėjome paskatinti susimąstyti, ar patys priimame atsakingus sprendimus – nuo to, kaip naudojame ir prižiūrime drabužius, iki to, kaip su jais atsisveikiname“, – teigia U. Mikšta.

Dėmesys pasirinkimams, ne emocijai

Drąsos netrūksta ne tik kampanijos startui, bet ir vizualiniams sprendimams – sulaužyta spinta, dažasvydžio markeris modelių rankose, tekstilės konteineris. Tačiau tikroji kampanijos esmė nėra vien provokuojanti išraiška. Priešingai – ja siekiama pradėti dialogą apie vartojimą ir atsisveikinimą su daiktais.

REKLAMA

Performansas tapo simboliniu kvietimu – ieškoti alternatyvių būdų atsisveikinti su garderobu. Svarbus kiekvienas veiksmas ir detalė – net ir performanso metu naudoti drabužiai buvo surinkti, išvalyti ir perduoti pakartotiniam naudojimui, taip pratęsiant jų gyvavimą.

Kampanija „Išsiskirk su vasaros rūbais“ tęsis iki spalio mėnesio pabaigos. Jos metu numatomas platus turinio spektras – stilistų ir turinio kūrėjų rekomendacijos rudens–žiemos deriniams, įrašai apie tvarų vartojimą bei kvietimas drabužiams suteikti antrą gyvenimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų