TV3 naujienos > Sveikata

Kauno regione auga medicinos darbuotojų poreikis: štai kokių specialistų labiausiai trūksta

2025-09-23 16:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 16:02

Užimtumo tarnyba sako, kad kasmet Kaune stebima auganti medicinos darbuotojų paklausa – paskelbiama daugiau nei 2 tūkst. darbo pozicijų šios srities darbuotojams.

Medikai ir pacientai (BNS foto)

Užimtumo tarnyba sako, kad kasmet Kaune stebima auganti medicinos darbuotojų paklausa – paskelbiama daugiau nei 2 tūkst. darbo pozicijų šios srities darbuotojams.

1

Ne išimtis ir šie metai. Tarnybos teigimu, šiemet darbo pasiūlymų bendrosios praktikos slaugytojams, slaugytojo padėjėjams bei individualios priežiūros darbuotojams skaičius didėjo 47 proc.

„Tai ypatingo dėmesio reikalaujančios darbo vietos. Neužimtos ypač skaudžiai atsiliepia sveikatos priežiūros paslaugų vartotojams, tai yra, kiekvienam iš mūsų“, – pranešime cituojamas Kauno klientų aptarnavimo departamento direktorius Tautvydas Bielozarevičius.

Tuo metu gydytojų paklausa, pasak tarnybos, antrus metus išlieka panaši: šių metų sausio–liepos mėnesiais laisvos darbo vietos užėmė 15 proc. visų sveikatos priežiūros ir gydymo sektoriuje skelbiamų vietų, 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu šiek tiek daugiau – 17 proc.  

Darbuotojų paklausa didžiausia Kauno klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamos teritorijos savivaldybėse veikiančiose šios srities įmonėse – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose bei kitų miestų ligoninėse, įmonėse „Eglės sanatorija“, Birštono sanatorija „Versmė“ ir kitose sveikatinimo, pirminės sveikatos priežiūros bei globos paslaugas teikiančiose įstaigose.

