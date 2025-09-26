Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Žemaitukų“ narys Linas Vaitkevičius pasidalijo įrašu: jubiliejaus proga šoko su žmona

2025-09-26 21:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-26 21:06
2025-09-26 21:06

Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius pasidalijo ypatingu vaizdo įrašu, skirtu žmonos jubiliejui. Nors gimtadienis buvo švenčiamas prieš savaitę, dainininkas ir jo antroji pusė dar kartą prisiminė šią progą.

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt

Linas Vaitkevičius
FOTOGALERIJA. Linas Vaitkevičius

Šventinis šokis su karūnomis

Pora pasipuošė karūnomis ir kartu sušoko dailų šokį. Elegantiškai atrodantys sutuoktiniai sulaukė daugybės sveikinimų bei gražių palinkėjimų socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šventinis įrašas patraukė dėmesį dėl stilingos ir pakilios atmosferos – šokis tapo jaukiu akcentu svarbios datos paminėjime.

„Taip ir šokam per gyvenimą #30“, –  „Instagram“ įrašė rašė L. Vaitkevičius.

