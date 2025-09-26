„Žemaitukų“ narys Linas Vaitkevičius pasidalijo įrašu: jubiliejaus proga šoko su žmona

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt
Šventinis šokis su karūnomis
Pora pasipuošė karūnomis ir kartu sušoko dailų šokį. Elegantiškai atrodantys sutuoktiniai sulaukė daugybės sveikinimų bei gražių palinkėjimų socialiniuose tinkluose.
Šventinis įrašas patraukė dėmesį dėl stilingos ir pakilios atmosferos – šokis tapo jaukiu akcentu svarbios datos paminėjime.
„Taip ir šokam per gyvenimą #30“, – „Instagram“ įrašė rašė L. Vaitkevičius.
