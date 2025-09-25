Plinta dar vienas naujo Lietuvos kultūros ministro vaizdo įrašas: „Jums dar reikia kažką sakyti?“

Šiuo įrašu jis leido pasidalinti su naujienų portalui tv3.lt skaitytojais.
Sakalo Čumačenko pasisakymas
S. Čumačenko savo sekėjams akcentavo, jog kandidatas, kuriam, pasak jo, premjerė jau išreiškė palaikymą, kelia klausimų dėl savo viešų pasisakymų.
„Tęsiant pokalbį apie kandidatą į kultūros ministrus, kuriam panašu, kad ką tik premjerė suteikė palaiminimą. Aš noriu jums parodyti vieną pastarųjų jo „Instagram“ įrašų, kurie turėtų sudominti jus šiek tiek ir leist gal pamatyt, kur jo galva yra, ar ne? Leist pamatyt, kur yra jo susidomėjimas, kas jį domina kaip žmogų. Tai prieš tris savaites jisai paskelbė šitą įrašą, įsidėjo į šitą nuotrauką su savo buvusia klase“, – kalbėjo Čumačenko.
Įrašas apie kelionę į Sankt Peterburgą
Kaip pastebi S. Čumačenko, kandidato pasirinkti žodžiai šiandienos politiniame kontekste kelia klausimų.
„Skaitau: Įdomu šios dienos kontektse. Jis nemoka teisingai rašyt, bet iš kultūros ministro mes visi to nebereikalaujame, kaip aš supratau. Aš skaitysiu taip, kaip derėtų. Įdomu šios dienos kontekste, kaip atrodytų Čiurlioniukų vasaros ekskursinė kelionė į Sankt Peterburgą. Kaip ir visi laimingi ir šypsosi, turėsite galimybę kada gyvenime aplankyti Ermitažą? Tai būtinai rekomenduoju. Ermitažas visada rasi gerų statybinių medžiagų. Praying hands emoji.“
Kritika dėl konteksto
Pasak S. Čumačenko, įrašas skamba ypač jautriai, turint omenyje šiandieninę Rusijos karo prieš Ukrainą realybę.
„Aš praying hands emoji dedu ant to, kad šis košmaras baigtųsi. Būsimas kultūros ministras, galimai būsimas, jį nuoširdžiai domina, kaip atrodytų va dabar kelionė į Rusiją, į Sankt Peterburgą. Kaip mes šių dienų kontekste patirtume tą vietą, patirtume tą kultūrą? Jums dar reikia kažką sakyti?“ – įraše kalbėjo Čumačenko.
