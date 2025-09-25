Atskleidė, ką slepia naujo Lietuvos kultūros ministro veidas: štai koks jis iš tikrųjų

Ne vienas kultūros bendruomenės narys išreiškė prieštaravimą dėl naujojo kultūros ministro I. Adomavičiaus paskyrimo, vis tik, kaip sakė prezidentas G. Nausėda, šį sprendimą jis priėmė „nelengva širdimi“.
„Padariau tai nelengva širdimi. Iš tikrųjų, dar ir šiandien kalbėjome apie tai, ar negalėtų atsirasti dar vienas kandidatas, kuris galbūt galėtų būti palygintas su šiuo (I. Adomavičiumi – ELTA). Gerbiama premjerė pasakė, kad tokio kandidato šią minutę neturi“, – LRT televizijoje kalbėjo G. Nausėda.
Vis tik kadangi sprendimas priimtas, o naujasis kultūros ministras jau paskirtas darbui, turbūt ne vienam yra smalsu sužinoti, kas dar slepiasi už I. Adomavičiaus veido. Naujienų portalui tv3.lt anksčiau apie tai, koks žmogus I. Adomavičius yra iš tiesų, sutiko papasakoti Armandas Kažerskas – veidoskaitos specialistas, knygų autorius ir lektorius.
Ignotui Adomavičius – neįprastas pasirinkimas į kultūros ministrus
Tąkart veidoskaitos specialistas pokalbį pradėjo nuo to, kad pasiūlymas skirti I. Adomavičių į kultūros ministrus – neįprastas.
Anot jo, pažvelgus į politiko veidą galima sakyti, kad jame slypi nepasitikėjimo savimi detalės, kurios išduoda, kad toks postas šiam žmogui gali būti per sudėtingas.
„Iš tikrųjų, įdomus pasirinkimas šitą žmogų siūlyti į ministrus. Visų pirma, pamačius žmogų, galima jausti neužtikrintumą. Pažvelgus į jį galima matyti politiko neryžtingumą, silpnumą spaudimui, ieškojimą užnugario ir pagalbos“, – mintis dėstė veidoskaitos specialistas.
Vis tik taip pat jis prabilo apie tai, kad pati kultūros sritis I. Adomavičiui yra tinkama. Anot jo, politiko veidas išduoda, kad jis gebėtų prisitaikyti prie sudėtingos situacijos, o taip pat greitai mokosi.
A. Kažerskas prabilo ir apie tai, kad I. Adomavičiui sekasi atstovauti žmones ir žmonių grupes, tačiau jis kėlė kitą klausimą – apie šių grupių mastą.
„Jis puikiai tiktų į kokios menų mokyklos direktorius, reklamos agentūros vadybininkus, bet už jo turi būti stiprus užnugaris, kuris priims svarbius sprendimus, o jis vykdys ir bandys reprezentatyviai užglaistyti sprendimų niuansus, pridengti kilusius konfliktus.
Jis labai gabus atstovas mažai, vidutinei organizacijai, bet tikrai ne ten, kur yra kova už būvį. Jam gali būti sunku atlaikyti povandenines politikos sroves“, – sakė A. Kažerskas.
Sėkmingesnis savęs realizavimas – versle
Veidoskaitos specialistas atkreipė dėmesį ir į tai, kad I. Adomavičiui geriau sektųsi savo gabumus parodyti ne valdiškose pozicijose, o versle.
Anot jo, jeigu politikas gebėtų apjungti meno ir kultūros lauką kartu su verslu – jis galėtų jaustis kaip žuvis vandenyje.
„Edukacija ir kultūra jam tiktų, o ypač jeigu būtų susieta su verslu. Jeigu, tarkime, jis rinktųsi reklamą, renginių organizavimą – galėtų gauti tiek kultūros, tiek verslo.
Svarbu nesirinkti savininko ar pagrindinio žmogaus, kuris priima galutinius sprendimus ir skirsto finansus, vaidmenų. Tai jam gali būti per sunku“, – aiškino pašnekovas.
O pasiteiravus, kokioje politikos pozicijoje I. Adomavičius galėtų jaustis geriausiai, A. Kažerskas pasidalijo savo įžvalgomis.
„Švietimas, kultūra, reprezentacija jam tinka. Jis gali užimti patarėjo poziciją“, – tada atskleidė jis.
Prezidentas Ignotą Adomavičių paskyrė kultūros ministru
Taip pat anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad savaitės pradžioje susitikęs su naujaisiais kandidatais į aplinkos, kultūros ir energetikos ministrus, prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei Ignotą Adomavičių naujaisiais Vyriausybės nariais.
„Pateikiau Lietuvos Respublikos Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir visus tris likusius ministrus“, – teigė šalies vadovas.
„Padariau tai nelengva širdimi. Iš tikrųjų, dar ir šiandien kalbėjome apie tai, ar negalėtų atsirasti dar vienas kandidatas, kuris galbūt galėtų būti palygintas su šiuo (I. Adomavičiumi – ELTA). Gerbiama premjerė pasakė, kad tokio kandidato šią minutę neturi“, – tada kalbėjo G. Nausėda.
„Nemuno aušros“ atstovas I. Adomavičius buvo paskirtas į ministrus, nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei rengiamo protesto dėl jo kandidatūros į Kultūros ministerijos vadovo postą.
Vis dėlto, prezidentas akcentuoja, jog kandidatas turi potencialo tobulėti ir nekartoti jau padarytų klaidų.
„Kandidatas turi tam tikrų vadybinių įgūdžių, tačiau, be jokios abejonės, suprantu kultūros bendruomenę, kuri pirmiausia mato jo nepatyrimą kultūros srityje. Iš to nepatyrimo daromos klaidos, komunikacinės klaidos, kurios neturėtų būti daromos, tačiau tikiuosi, kad žmogus gali tobulėti, žmogus turi potencialo tobulėti ir ateityje galbūt tų klaidų nedarys“, – akcentavo G. Nausėda.
„Ko aš primygtinai prašiau ir prašau premjerę, kad skirtų padidintą dėmesį būtent šiai ministerijai (…). Kultūros ministerijai ir kultūros ministro veiklai turėsiu skirti ir asmeninį dėmesį ir labai tikiuosi kultūros bendruomenės supratimo, kad esame tokioje situacijoje, kokioje esame. Tikrai nenoriu tęsti šito proceso iki begalybės, nes tai sukels dar daugiau žiežirbų, o politinė situacija nuo to netaps lengvesnė“, – tikino prezidentas.
Ignoto Adomavičiaus šokis
Taip pat naujienų portalas tv3.lt dalijosi, kad į viešumą pateko šokiruojantis paskirtojo kultūros ministro, „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus, vaizdo įrašas – kubile jis linksminasi vilkėdamas tik trumpikes, o vėliau nepagarbiai griebia moterį.
Vaizdo įrašu pasidalino visuomenininkas Andrius Tapinas.
„Kultūros jo gyvenime netrūksta“ , – apie I. Adomavičių rašė jis.
„Premjerė Inga Ruginienė šiandien dar kartą patvirtino, kad ji nekeis savo nuomonės dėl į kultūros ministrus teikiamo Ignoto Adomavičiaus.
Pats Ignotas Adomavičius šiandien verksmingai manipuliavo savo seneliu ir kitais asmeninio gyvenimo faktais.
OK. Kandidatas mėgina įrodyti, kad kultūros jo gyvenime netrūksta.
Kaip ir šitame video, kuriame jau gerai prikalęs būsimasis kultūros ministras nusmauktais triusikais kubile šoka erotinį šokį pagal ACDC „Highway to Hell“
Ir kaip elegantiškai ir kultūringai jis prispaudžia moters galvą sau prie tarpkojo imituodamas oralinio sekso pradžią.
Nuostabus požiūris į moterį, į žmoną, kuris galėtų tapti ir Lietuvos kultūros sezono užsienyje simboliu.
Beje, šito video autorius žino, kad gali būti identifikuotas, bet nepabijojo jo perduoti, nes norėtų, kad vis dėlto būtų pamatytas būsimojo kultūros ministro veidas. Na, ir ne tik veidas.
Ir čia jau turbūt įspėjimas Ingai Ruginienei, kad per cementovkę su naujaisiais ministrais reikės būti itin atsargiai“, – „Facebook“ rašė A. Tapinas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!