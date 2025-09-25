Narušytė: patvirtinę Adomavičių, Nausėda ir Ruginienė pažemino kultūros bendruomenę

„Kultūros sektoriuje tie žmonės, su kuriais tenka bendrauti ir gyvai, ir nuotoliu, nes jie gyvena ne Vilniuje, visi kaip niekada vieningai baisisi šituo paskyrimu, jausdami ir premjerės, ir prezidento pažeminimą, nes Kultūros ministerija, kuri yra, kaip sakoma, minkštoji valstybės galia, kuri rūpinasi žiniasklaidos sektoriumi, taigi ir turi rūpintis, kad nebūtų skleidžiama dezinformacija, taip pat rūpintis žodžio laisve, – šita sritis staiga atiduodama jėgai, kuri yra prieš visus šituos dalykus“, – LRT Radijui ketvirtadienį kalbėjo A. Narušytė.
Paklausta, ar bendruomenė su paskirtuoju ministru vystys dialogą ateityje, ji teigė nežinanti, ar apskritai tokia komunikacija galima.
„Kai paskirtasis ministras sako, kad su visais bendraus, – galbūt. Bet aš nežinau, ar tikrai norėsis su juo bendrauti, ne su juo asmeniškai. Čia mes kalbame apie politinę jėgą, kuri reiškia šalį supriešinančias žinutes, skleidė antisemitizmą. Na mes žinome visas tas istorijas“, – tvirtino menotyrininkė.
„Asamblėjoje buvo svarstomi ir nebendradarbiavimo variantai. Nežinau, kiek ta nebendradarbiavimo politika bus įgyvendinta, nes vis dėlto tai priklauso nuo konkrečių žmonių, nuo vadovų ir visada reikia apsvarstyti, kokios bus pasekmės“, – pažymėjo ji.
Ji taip pat negailėjo kritikos I. Adomavičiui, pastarajam pripažinus, kad pastaruoju metu vykusiuose kultūriniuose renginiuose jis nedalyvavo, taip pat neprisidėjo ir rašant partijos programą.
„Kultūros sritimi jis nesidomi, tai, ką deklaruoja, – yra tušti žodžiai, nes niekur nedalyvauja. Laiko neturėjimas žmogui, kuris ketina atstovauti Lietuvos kultūrai – nėra pasiteisinimas, nes čia bus jo darbas ir jau turėjo būti ruošiantis, rašant partijos programos punktus, kurių, aišku, jis nerašė“, – akcentavo menotyrininkė.
Šalies vadovui G. Nausėdai patvirtinus „Nemuno aušros“ deleguotą I. Adomavičių kultūros ministru, tokiu sprendimu pasipiktinę kultūros sektoriaus atstovai bei jų rėmėjai ketvirtadienį renkasi į protestą Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros.
Kaip skelbta anksčiau, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą paskirtas partijos narys I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė susitiko su kultūros bendruomenės atstovais aptarti jų nuogąstavimų dėl Kultūros ministerijos perdavimo „aušriečiams“. Vyriausybės vadovė sakė ketinanti ieškoti kompromiso, atsižvelgti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
Vis dėlto, kultūros bendruomenės atstovai patikino, jog protestas, nepaisant to, vis tiek įvyks.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas G. Nausėda paskyrė Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių naujaisiais Vyriausybės nariais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!