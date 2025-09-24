Tapinas kandidatui į ministrus kirto iš peties: „Skubu jį nuraminti“

Per spaudos konferenciją prezidentūroje I. Adomavičius leido suprasti, kad prieš porą dienų minėtos kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osios gimimo metinės nepelnytai nublanko dėl užvirusių diskusijų dėl Kultūros ministerijos ateities.
„Prieš dvi dienas buvo 150 metų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Rugsėjo 22 d. Ji niekados negrįš atgal. Niekados. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią... Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra toks iškilus kaip Čiurlionis?“ – kalbėdamas emocijų neslėpė jis.
Suprask, visuomenininkas – tai A. Tapinas, kuris po žinios, kad I. Adomavičius „aušriečių“ siūlomas į kultūros ministrus, paviešino ne vieną įrašą. Vienas iš jų – kaip I. Adomavičius dainuoja.
Tapinas: „Skubu jį nuraminti“
Tad po emocingos I. Adomavičiaus spaudos konferencijos A. Tapinas feisbuke pasidalino atsaku.
„Neblogai čia mane būsimasis kultūros ministras išplūdo. Na, spėju, kad „visuomenininkas, kuris kažkaip pakenkė Čiurlionio dienai ir iš kultūros namų nori padaryti pokerio namus“ esu aš. Panašu, kad ministras lygiai toks pats bailys kaip ir jo šefas ir net nedrįsta viešai ištarti mano pavardės. Bet tuoj prisižaisiu ir pirmu reikalu ministras išims iš prekybos mano knygas.
Tiesa, skubu jį nuraminti – pristatinėdamas knygas, kalbėdamas apie kultūrą, dailės istoriją ir įvairią literatūrą esu apvažiavęs kelis šimtus bibliotekų, kultūros centrų, bendruomenių centrų regionuose ir, kiek žinau, niekas iš jų nepavirto „pokerio namais“.
O jeigu šiek tiek rimčiau, po Adomavičiaus pasirodymo prezidentūroje man pasidarė liūdna. Tai yra vienas ryškiausiai išreikštų Dunningo-Krugerio efektų, kai žmogus nesugeba suvokti savo gebėjimų ribotumo.
Ir labai gaila, kai visai sėkmingas jaunas verslininkas (salmoneles gal pavadinkim nelaimingu atsitikimu) pasidavęs Žemaitaičio manipuliacijoms įsivaizduoja, jog iš tikrųjų gali vadovauti visos šalies kultūrai. Nes gi čia tas pats kaip pianinu groti, neuronai skraido ir išmoksti.
Blogiau yra, kai jis mėgina ir pats manipuliuoti tiek savo seneliu ar garažiuke tapančiais suvirintojais, tiek skleisdamas tokį pamėgtą Žemaitaičio naratyvą “elitas prieš paprastą žmogų”. Suprask, dabar visa kultūra tik Vilniuje, o vargšas regiono žmogus nieko neturi ir net Čiurlionio nėra matęs. Tai akivaizdu, kad Adomavičius turbūt nėra buvęs jokiame regino kultūriniame renginyje, kurių kiekviename rajone yra begalė - tiek valstybinių, tiek savivaldybių, tiek komercinių festivalių, tiek pačių bendruomenių iniciatyvų.
Tie patys Čiurlionio renginiai - visoje Lietuvoje, visur, Rietave ir Jurbarke „Čiurlionių dainų banga“, Plungėje „Čiurlionio stichijos“, Kuliuose „Čiurlionio kelias“, Babtuose ir Kalviuose „Kūrybinės Čiurlionio dirbtuvės“, Liubave „Lipdymas pagal Čiurlionio paveikslus“ ir dar šimtai renginiuose mažiausiuose miesteliuose. Bet būsimasis ministras klykia apie kažkokią kultūros apokalipsę, kurią su Dievo pagalba įveiks.
Kiaulė jau ne tik bažnyčioje, jau ant altoriaus šoka pagal Katiušą (rusiška karo daina – red. past.).
Ir problema yra net ne Adomavičiuje, jeigu prezidentas jo nepatvirtins, Nemuno aušra pasiūlys dar blogesnį, nes ten kitokių nėra.
Tikrai atėjo momentas, kai kultūrą reikės ginti“, – rašo A. Tapinas.
Adomavičiaus šou prezidentūroje: graudinosi, kalbėjo apie senelį
Pirmoji „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija buvo ryški – politikas graudinosi, kalbėjo apie senelį, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, taip pat išsakė savo nuomonę apie Salomėją Nėrį. I. Adomavičius pasisakymą žurnalistams pradėjo emocingu pasakojimu apie savo senelį. Pasak „aušriečio“, paauglystėje jo senelis talkino partizanams, saugojo pogrindinę spaudą.
„Šiandien rytą turėjau progos, nes anksti atvežiau sūnų į mokyklą, pakeliui dar turėjau pusantros valandos, užsukau pas senelį. Jeigu bet kokiu atveju nors kokią kultūros dalį reikėtų išlaikyti arba ją priimti, tai nuo tų žmonių, kurie to verti.
Mano senelis gimęs 1932 metais, jam eina 94 metai. Jis prisiekęs Lietuvai nuo pat vaikystės, nuo gimimo iki dabar. Kai buvo paauglys, jis padėdavo partizanams, kai augo, stiprėjo, ėjo studijos, jis slėpė didelę kultūrinę literatūrą apie partizanus, kur pas jį slepiama iki šiol spintoje, dar iki šiol jis bijo pasakyti, kad jis ją turi, todėl, kad dar bijo, jog jį gali išvežti“, – graudindamasis pasakojo I. Adomavičius.
„Aš pas į atėjau, papusryčiavom, pasišnekėjom smagiai. [Jis] mane palaiko, nors jis visą laiką balsavo už konservatorių partiją ir turi netgi padėkas. Kaip ten bebūtų, kartais skiriasi partinės pažiūros, bet nesiskiria požiūris į kultūrą ir jos išsaugojimą. Tai aš norėčiau, kad išsaugotume tokią kultūrą, kad rastumėt laiko ir aplankytumėt mano senelį, pasišnekėtumėt, ką jis turi savo. Nes jeigu tai išsineš, užmiršim amžiams, o reikia tą kultūrą saugoti“, – dėstė I. Adomavičius.
Tiesa, kaip saugoti „tokią kultūrą“, jis nedetalizavo.
Tęsdamas savo pasakojimą, I. Adomavičius tvirtino antradienio rytą prieš spaudos konferenciją Prezidentūroje sutikęs buvusį bendraklasį, buvusį istorijos mokytoją, kurie jam išreiškė palaikymą. Politikas pažymėjo, kad sulaukė ir daugybės draugų menininkų skambučių, kurie linkėjo jam sėkmės.
Adomavičius: būsiu visos Lietuvos kultūros ministras
Savo kalboje kandidatas užsiminė ir apie kultūros svarbą regionuose.
„Kiek yra daug darbo žmonių, kurie dirba paprastą darbą. Yra suvirintojai, yra kepėjai, yra virėjai, yra statybininkai. Bet jie vakare grįžta, atsisėda savo garažiuke, atsidaro molbertą ir tapo. Kiti žmonės stengiasi kurti, bet yra paprastesni, jei nėra tokie išdidūs“, – pasakojo „aušrietis“.
„Pagalvojau apie Aukštakalniuose (Rokiškio r. – red. past.) žmogų. <...> Buvau užėjęs į trobelę. 80 metų senukas, jisai gyvena vienas. Įdomu, kokią jisai kultūrą tenais mato? Ar tą Vilniaus elito ir pažibos aukštakulnius? Ar dėl to mes kovojom? Kokią kultūrą tenais, regionuose mes diegsim? Kokia kultūra ten bus?“ – bėrė klausimus kandidatas.
Taip pat I. Adomavičius leido suprasti, kad prieš porą dienų minėtos kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osios gimimo metinės nepelnytai nublanko dėl užvirusių diskusijų dėl Kultūros ministerijos ateities.
„Prieš dvi dienas buvo 150 metų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Rugsėjo 22 d. Ji niekados negrįš atgal. Niekados. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią... Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra toks iškilus kaip Čiurlionis?“ – kalbėdamas emocijų neslėpė jis.
„Jeigu būsiu kultūros ministras, būsiu visos Lietuvos, visų pasaulio lietuvių kultūros ministras. Ir Kultūros ministerija ne veltui tapo šiandien labiausiai matoma – dėl to, kad kažkas joje gali pasikeisti“, – apibendrino I. Adomavičius.
Akis bado kompetencijų stoka
Rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį, teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuomet šalies vadovas į pareigas paskyrė Vaida Aleknavičienę.
Tačiau Vyriausybs formavimas strigo, nes prezidentas nepatvirtino aplinkos ir energetikos ministrų, kurių kandidatus turėjo pasiūlyti „Nemuno aušra“. Prezidentūra buvo iškėlusi sąlygą „Nemuno aušrai“, jog kandidatai turi būti nepartiniai.
Baigiantis terminui, socialdemokratai su „aušriečiais“ apsikeitė energetikos ir kultūros ministerijomis. Į kultūros ministrus pasiūlytas makaronų fabriko vadovas Ignotas Adomavičius, o Energetikos ministerijai toliau vadovaus Žygimantas Vaičiūnas.
I. Adomavičiaus kandidatūra sukėlė audras ne tik kultūros bendruomenėje. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomas Seimo patarėjas I. Adomavičius yra ne tik politikos naujokas, bet, pasirodo, ir tolimas R. Žemaitaičio giminaitis. Jis – R. Žemaitaičio brolio žmonos sesers vyras.
I. Adomavičius taip pat sulaukė kritikos dėl kompetencijų stokos. Mat kultūros srityje vadovavimo patirties ji neturi, vadovauja makaronų gamybos fabrikui. Arčiau kultūros buvo nebent jo bandymai dalyvauti keliuose muzikiniuose projektuose, kuriuose sėkmė politiko nelydėjo.
„Aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, dainuoja bažnyčios chore.
42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Prezidentas sprendimą dėl Adomavičiaus priims artimiausiu metu
Su „Nemuno aušros“ kandidatu į kultūros ministrus Ignotu Adomavičiumi susitikęs Gitanas Nausėda sprendimą dėl jo priims artimiausiu metu, sako šalies vadovo patarėjas.
„Prezidentas girdi ir supranta kultūros srities bendruomenių rūpestį dėl bendros situacijos, mūsų visų rūpestį, kadangi prezidentas vertina šį bendruomenės nerimą, šalies vadovui buvo svarbu išgirsti kandidato siekį būti atviru dialogui su kultūros bendruomene, įgyti jos pasitikėjimą“, – Prezidentūroje sakė M. Bundza.
„Įvertinęs atsakymus į klausimus ir kitas svarias aplinkybes, prezidentas sprendimą dėl kandidato tinkamumo eiti ministro pareigas priims artimiausiu metu“, – teigė jis.
I. Adomavičiaus kandidatūra į ministrus piktinasi kultūros bendruomenė ir ketvirtadienį žada protesto akciją prie Prezidentūros. Kultūrininkai taip pat inicijavo peticiją, prašančią neskirti I. Adomavičiaus į ministrus. Ją pasirašė apie 40 tūkst. žmonių.
M. Bundzos teigimu, kandidatas į ministrus pristatė norą tęsti Šarūno Biručio vadovautos ministerijos programą.
Anot patarėjo, prezidentas išgirdo ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pažadą padėti I. Adomavičiui.
„Pokalbio metu kandidatas pasirodė besigilinantis į procedūrinius kultūros srities administravimo principus. Prezidentas priminė ir pabrėžė pagrindinius artimiausio meto kultūros politikos prioritetus: Kultūros politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimą, kultūros ir kultūros srities finansavimą ir kultūros tarptautiškumo ir didžiųjų projektų įgyvendinimą“, – kalbėjo M. Bundza.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!