Šokas kultūros bendruomenei, bet prezidentas kandidatą gina: „Turėtume pagarbiau žiūrėti“

Pats „Nemuno aušros“ lyderis tokių giminystės ryšių nesureikšmina ir priduria, kad Lietuvoje turi daug giminių. R. Žemaitaičio pavaduotojas Robertas Puchovičius antrina – esą visi lietuviai yra giminės.
Adomavičus – tinkamas kandidatas?
Nepaisant to, Niujorke viešintis prezidentas žada teletiltu pasikalbėti su kandidatu į ministrus ir išsiaiškinti, ar būsimas ministras turi vadinamąjį „kultūros geną“.
Opozicija rėžia, kad socialdemokratai, atidavę Kultūros ministeriją R. Žemaitaičiui, išsižadėjo kultūros, o kultūros atstovai, išgirdę apie kandidatą, patyrė šoką.
Ką R. Žemaitaitis tikrai žino – tai kad partietis I. Adomavičius dažnai užkurdavo gerą nuotaiką partijos sąskrydžiuose. Esą traukdavo dainas taip, kad nuo šokių drebėdavo visa aikštelė. Tad dabar, kai „Nemuno aušra“ tapo atsakinga už kultūrą, I. Adomavičius siūlomas į ministrus.
„Aš esu muzikos profesorius, ir aš vertinu profesionalus, o ne mėgėjus. Taip ir politikoje – turi būti profesionalai, o ne mėgėjai“, – teigia Seimo Kultūros komiteto narys Vytautas Juozapaitis.
Kaip įprasta, aušriečiams advokatauja pats jų pirmininkas.
„Patirtis didelė – gal kam atrodo, kad labai maža, tačiau kažkada žmonės startuoja ir pradeda nuo nulio“, – teigia „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Giminystės ryšiai
R. Žemaitaitis neneigia giminystės ryšių su I. Adomavičiumi.
„Mano pusbrolis buvo Arūnas Dulkys – kai jį skyrė į ministrus, niekas neklausė, kodėl. Mano pusseserė buvo Laima Nagienė. Kita pusseserė – Ieva Pakarklytė, kuri dirbo Seime, irgi niekas neklausė. Ką aš dabar turiu daryti, jei aš tų giminių tiek daug turiu Lietuvoje?“ – teiraujasi R. Žemaitaitis.
Kandidatas į kultūros ministrus yra R. Žemaitaičio brolio žmonos sesers vyras.
„Tai mes visi giminės, mes visi atėjome nuo Adomo ir Ievos“, – šypteli R. Žemaitaitis.
„Vien tai, kad žmogus išlaiko tą giminystės ryšį su R. Žemaitaičiu – jau yra kažkoks mokėjimas kultūringai prasisukti“, – sako konservatorius Matas Maldeikis.
Prezidentas kandidato nuvertinti neskuba. Gitanas Nausėda žada teletiltu pabendrauti su I. Adomavičiumi. Pasak jo, po pokalbio paaiškės, ar kandidatas tinkamas pareigoms.
„Man bus labai svarbu suprasti, ar žmogus turi savyje kultūros geną. Mokymasis M. K. Čiurlionio menų mokykloje galbūt tikrai rodo, kad žmogus nėra visiškai atsitiktinis kultūros lauke“, – teigia G. Nausėda.
Prezidentas drausmina tuos, kurie akcentuoja, kad kandidatas valdo makaronų gamybos fabriką.
Nausėda tramdo besijuokančius
„Tai jo veikla, mėginimas uždirbti tam tikras finansines pajamas. Turėtume pagarbiau žiūrėti į tas veiklas, kuriomis žmonės užsiima, kad išmaitintų šeimą, bet kultūros ministrui to nepakanka“, – pažymi G. Nausėda.
Vis dėlto dar prieš savaitę prezidento tonas buvo kitoks.
„Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė – tikrai nebus skaitomos kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms. Kalbame apie pasityčiojimą iš valstybės“, – tuomet sakė G. Nausėda.
Vaida Aleknavičienė turėjo tapti naująja kultūros ministre. Tačiau po postų mainų tarp R. Žemaitaičio ir socialdemokratų ji liko už borto.
„Jeigu sakyčiau, kad neliūdna – tai tikrai meluočiau. Viduje jaučiu nuoskaudą. Ir kultūros bendruomenės gaila. Ir pati nemažą kelią jau buvau nuėjusi“, – atvirauja V. Aleknavičienė.
Ji sako kandidato į kultūros ministrus nepažįstanti.
„Turbūt neetiška būtų lyginti save su žmogumi, kurio nesi niekada mačiusi“, – teigia V. Aleknavičienė.
Adomavičiaus nepažįsta ir Seimo Kultūros komiteto nariai.
„Valdančiųjų – socialdemokratų – partija kultūros minėjimo dieną, M. K. Čiurlionio 150-ųjų metinių proga, paskelbia, kad išsižada kultūros. Tai žmonės turbūt nuspręs patys. Aš jau nekalbu apie kultūros bendruomenę, kuriai tai buvo visiškas šokas“, – komentuoja V. Juozapaitis.
