TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušros“ lyderis: „Manau, kad Žemaitaitis bus idealiausias kultūros ministras“

2025-09-19 17:16
2025-09-19 17:16

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pranešė, kad partija atsakė į socialdemokratų pasiūlymą dėl ministrų kabineto, ir juokais pareiškė galintis pats tapti kultūros ministru.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pranešė, kad partija atsakė į socialdemokratų pasiūlymą dėl ministrų kabineto, ir juokais pareiškė galintis pats tapti kultūros ministru.

Pasak jo, „aušriečiai“ pateikė keturis variantus, kaip spręsti situaciją.

„Toliau vyksta diskusijos, išėjo visi pas savo bendruomenes pasitarti pasišnekėti, kokie galimi variantai yra, o tų variantų yra bent keturi pateikti. Iš tų keturių variantų reikia pasirinkti“, – BNS penktadienį sakė R. Žemaitaitis.

Penktadienį susitikus valdančiųjų partijų lyderiams, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pranešė, kad koalicijos partneriams pateiktas galutinis pasiūlymas dėl ministrų kabineto formavimo. 

Ji vylėsi, kad kompromisas bus pasiektas.

Žiniasklaida pranešė, kad siekiant išspręsti krizę „Nemuno aušrai“ siūloma atiduoti Kultūros ministerijos portfelį vietoje dabar partijos turimo Energetikos ministerijos.

Reaguodamas į tai, R. Žemaitaitis pareiškė sutinkantis būti kultūros ministru.

„Aš tikrai su mielu noru perimsiu šitas pareigas, ačiū už pasitikėjimą ir manau, kad R. Žemaitaitis bus idealiausias kultūros ministras“, – sakė politikas, pripažinęs, kad juokauja.

Pasak jo, socdemų pasiūlymas apima daugiau nei šį klausimą, ir pasipiktino išgirdęs, jog I. Ruginienė jį vadina galutiniu.

„Koks galutinis? Tai tada labanakt su tuo galutiniu“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

Atsakymą į socdemų siūlymą R. Žemaitaitis viešinti atsisakė.

„Negaliu pasakyti. Jeigu jie patys nutekins, tai nutekins“, – sakė jis.

„Nemuno aušrai“ kilo problemų rasti prezidentą Gitaną Nausėdą tenkinančių kandidatų į jai priklausančias Aplinkos ir Energetikos ministerijas, tačiau politikai teigia, jog daugiausia problemų kelia būtent pastaroji.

Partija anksčiau į šias pareigas teikė teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūrą, bet prezidentas ją atmetė dėl nuogąstavimų, jog nebus apgintas viešasis interesas.

BNS rašė, kad kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 I. Ruginienės Vyriausybės ministrų.

Dėl to kilo įtampa valdančiojoje koalicijoje, taip pat – su Prezidentūra. Siekiant išjudinti įstrigusį procesą, ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, tačiau tuomet pokalbio turinio jo dalyviai išsamiai nekomentavo.

Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

