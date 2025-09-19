Inga Ruginienė: Vyriausybės programa kitą savaitę gali būti grąžinta tobulinti

„Gal nevadinčiau proceso, kad bus atmesta programa, bet vienas iš svarstytinų variantų – grąžinti tobulinti“, – susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime atstovais penktadienį kalbėjo I. Ruginienė.
„Intensyviai dirbame su savo partneriais, kaip ir viešai sakiau, mano kantrybė senka, tai vis dažniau ir dažniau prisimenu jūsų pažadą paremti programą, jei nebus „Nemuno aušros“, bet šiai dienai ieškome kompromisų ir labai tikiuosi, kad su valdančiąja dauguma galėsime išjudėti kitą savaitę“, – konservatoriams sakė ji.
Prieš susitikimą su TS-LKD frakcija I. Ruginienė svarstė ir apie galimybę prisiekti ne visos sudėties ministrų kabinetui.
„Tai dar mes tikrai svarstome, jeigu yra taip, kad teisiškai mes negalime su nepilnos sudėties Vyriausybe prisiekti, tai greičiausiai reikės galvoti ir imtis kitų veiksmų. Jeigu galime nepilnos Vyriausybės sudėtimi prisiekti, tai greičiausiai taip prisieksime“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius taip pat teigė, jog Vyriausybės programa dar gali būti grąžinama tobulinimui, o ministrų ir premjerės priesaika Seime planuojama spalį.
Socialdemokratai tikėjosi, kad programą Seimas patvirtins rugsėjo 23 dieną, tačiau stringant ministrų kabineto formavimui, ši data greičiausiai nusikels.
Programa parlamentui pateikta rugsėjo 10 dieną. Pagal Seimo statutą, parlamentarai programą posėdyje turi svarstyti ne vėliau kaip po 15 dienų nuo jos pateikimo. Ją atmetus arba grąžinus tobulinimui, nauja programos redakcija turi būti Seimui pateikta per dešimt dienų.
Kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai, Vyriausybė privalo atsistatydinti.
„Seimo statutas numato, kad grąžinti tobulinimui galima Vyriausybei, tačiau šiai dienai mes neturime patvirtintos Vyriausybės, kuri galėtų in corpore balsuoti už programos pakeitimus, čia, matyt, statuto ydinga nuostata, kuri, panašu, neveikia, nes jos praktikoje niekada nebuvo“, – susitikime su premjere kalbėjo konservatorius Mindaugas Lingė.
Jo nuomone, kadangi grąžinti programos nėra kam, lieka ją tik atmesti.
„Jeigu atmetama, tai mes turime pirmą žingsnį link pirmalaikių rinkimų“, – sakė parlamentaras.
Tuo metu I. Ruginienė ragino negąsdinti žmonių.
„Vertinu jūsų gebėjimą žiūrėti dešimt žingsnių į priekį ir juodžiausią scenarijų įžvelgti, bet taip tikrai nėra, kiekvienas teisininkas skaito ir traktuoja statutą įvairiai“, – kalbėjo paskirtoji Vyriausybės vadovė.
„Nuraminkime aistras, viskas bus gerai, programa paruošta, paruošta tikrai gerai, galėsime apsispręsti kitą savaitę“, – pridūrė ji.
Šiuo metu paskirta 12 iš 14 ministrų. Dar du – aplinkos ir energetikos – turėtų deleguoti „Nemuno aušra“, tačiau susiduria su sunkumais tą padaryti.
Pirmuosius du „aušriečių“ kandidatus į šias pareigas prezidentas Gitanas Nausėda jau atmetė, nes nebuvo užtikrintas, jog šie teiks prioritetą viešajam interesui.
Rugpjūtį sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!