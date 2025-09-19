Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė pateikė „aušriečiams“ pasiūlymą, kurio neatskleidžia: noriu, kad pradėtų galvoti valstybiškai

2025-09-19 12:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 12:36

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė viliasi, kad tinkamų kandidatų į ministrus nerandanti „Nemuno aušra" pradės galvoti valstybiškai ir ieškos kompromisų. Toliau stringant Vyriausybės formavimui, politikė tvirtina, kad koalicijos partneriams yra pateiktas pasiūlymas, tačiau koks jis – neatskleidžia.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė viliasi, kad tinkamų kandidatų į ministrus nerandanti „Nemuno aušra“ pradės galvoti valstybiškai ir ieškos kompromisų. Toliau stringant Vyriausybės formavimui, politikė tvirtina, kad koalicijos partneriams yra pateiktas pasiūlymas, tačiau koks jis – neatskleidžia.

1

„Tai buvo derybinis momentas. Jie gavo užduotį ir labai noriu, kad labai rimtai apsvarstytų savo frakcijoje, pradėtų galvoti valstybiškai ir daryti kompromisus“, – po koalicijos partnerių susitikimo žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Jie turi pasižiūrėti ir padaryti kompromisus. Jeigu yra problema Energetikos ministerija, tai nėra mūsų problema, o problema tai, kad sunkiai sekasi pateikti įvairias pavardes. Tai man atrodo, kad visi koalicijos partneriai šiandien aptarę sutarėme ir pateikėme pasiūlymą, kad visi einame į kompromisą ir tas galutinis kompromisas buvo įvardytas“, – dėstė ji, nepaaiškindama, apie kokius kompromisus kalbama.

Klausiama, ar pateiktas pasiūlymas yra susijęs su ministrų portfelių mainais, I. Ruginienė nekomentavo.

„Mes nieko dar nesimainome. Mes tiesiog pateikėme pasiūlymą. Jeigu pasiūlymas tiks, tada bus tam tikri veiksmai“, – abstrakčiai kalbėjo būsimosios Vyriausybės vadovė.

„Partijos pirmininkas, jeigu norėjo, tai, man atrodo, atsakė“, – pridūrė ji, paklausta, ar „aušriečiams“ siūloma mainyti Energetikos ministeriją į kultūros ministro postą.

Nemuno aušros“ verdikto, akcentavo I. Ruginienė, laukiama kaip įmanoma greičiau.

„Mes pasakėme, kad tikrai laukti labai ilgai negalima“, – nurodė premjerė.

Neatmeta mažumos Vyriausybės scenarijaus

Klausiama, ką darys socialdemokratai, jeigu „Nemuno aušra“ atmes pateiktą pasiūlymą ir nebus linkusi ieškoti kompromisų, I. Ruginienė tvirtino neatmetanti įvairiausių scenarijų – tarp jų ir mažumos Vyriausybės.

„Mes neatmetame kitų variantų. Aš sakiau, kad jeigu mes orientuoti į darbą, į konstruktyvų darbą, tai visi suprantame, kad kiekvienas iš mūsų turime eiti į kompromisą. Jeigu to kompromiso nepavykta rasti, tai, matyt, galimi įvairūs ir kiti sprendimai“, – kalbėjo būsimosios Vyriausybės vadovė.

„Ir mažumos Vyriausybė yra variantas“, – akcentavo ji.

Kandidatų pavardžių iš „aušriečių“ nėra sulaukusi

Be to, politikė nurodė, kad kol kas „aušriečių“ lyderis jai nepateikė jokių kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus pavardžių.

„Man Remigijus Žemaitaitis nieko neatnešė. Kai atneš man – galėsime kalbėti apie pavardes“, – tvirtino ji.

Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. 

„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos M. Jablonskio ir P. Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimu, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas. 

