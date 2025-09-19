Garsioji Ingos Ruginienės rankinė – klastotė ar „FENDI“ dizainą primenanti replika?

Moteris bei armija jai pritariančių žmonių piktinasi: kaip drįsta tautai tarnaujanti, vargšų atstove save laikanti politikė taip demonstruoti prabangą? Esą toks elgesys būdingas rusams. Sureagavo ir premjerės atstovas – jis tikina, kad rankinė pirkta Milane už 50 eurų. Šis pareiškimas užkūrė dar daugiau diskusijų – ar aksesuaras nėra nusikalstamas padirbinys?
Žmonės piktinasi
„Politiniu „faux pas“ (liet. netaktas) to nepavadinsi. Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda viešai vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva, kaip minimum, per tris žingsnius į rytus pasislenka. Tai yra gėdų gėda. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į „ruzzkyną“?“ – piktinasi „Facebook“ vartotoja.
Apie premjerės rankinę pasisakė ir politikai.
„Jei tikrai ji kainuoja 5 000 eurų – tai vargšų atstovė I. Ruginienė atrodytų nekaip“, – teigia liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Mano finansinės galimybės tikrai man tokios rankinės neleistų. Net ir už 500 eurų aš negaliu nusipirkti tokių prabangos daiktų. Kadangi biudžetas – disponuoju, kad užtektų visoms gyvenimo sritims“, – teigia Seimo narė Rita Tamašunienė.
Klastotė ar padirbinys?
Žiniai sprogdinant internetą ir pilantis piktiems komentarams, I. Ruginienės atstovas pranešė, kad ji rankinę nusipirko Milane šimtą kartų pigiau – už 50 eurų. Tuomet daugybė žmonių ėmė įtarinėti, kad toks pigus rankinukas yra klastotė.
Garsi lietuvių mados dizainerė Agnė Kuzmickaitė sako, kad iš akies, žiūrint į nuotrauką, nustatyti, ar rankinė – „brendinė“, praktiškai neįmanoma.
„Rankinės dizainas ganėtinai klasikinis ir minimalistinis. Būna, prekės turi labai išskirtinį dizainą, tada egzistuoja daugybė padirbinių – būna, tas užrašas kartais su klaidomis. O kai yra kažkokia formos interpretacija, užuomina į žinomą ženklą, bet neminimas dizainerio vardas – tai galima traktuoti kaip repliką“, – teigia A. Kuzmickaitė.
Tačiau ar tai – nelegalus padirbinys, ar tiesiog „FENDI“ dizainą primenanti replika, kokių visad pilna paprastose parduotuvėse už prieinamas kainas – žino tik pati premjerė.
Agnė Kuzmickaitė sako, kad mūsų į Vakarus besilygiuojantiems politikams pats metas sekti daugelio aukšto rango politikų pavyzdžiu ir samdytis profesionalius stilistus, kad tokių bėdų ir bereikalingų diskusijų nekiltų.
„Politikos aukščiausioje lygoje apranga labai svarbi. Bet, įvertinant užimtumą, politiko įvaizdžiu turėtų rūpintis stilistai. Tam priklauso stilius, prekės ženklai ir kaina – visa tai priklauso nuo politinės partijos ir jos pažiūrų“, – įžvalgomis dalijasi A. Kuzmickaitė.
Politinio mados skandalo epicentre praėjusioje kadencijoje, 2022-aisiais, buvo atsidūrusi ir buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Po jos diplomatinio vizito Šveicarijoje, kur dėvėjo lininį kostiumėlį, internetas ūžė – kostiumėlį lygino su bulvių maišu, kuriuo apsirengus neva tiktų tik žolę ravėti.
