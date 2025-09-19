Ministrai dar nepaskelbti, o ekspertas kerta Nausėdai: „Jis peržengia savo įgaliojimus“

K. Girnius atkreipė dėmesį, jog G. Nausėda, dar nepatvirtinant ir neatskleidžiant, kas užims vietą į aplinkos ir energetikos ministerijas, tokiu būdų jis viršija savo įgaliojimus, nes galutinę Vyriausybės sudėtį nustato Seimas, o ne jis.
„Kalbant apie tai, kad vis dar neatskleidžiami energetikos ir aplinkos ministrai: manau, kad G. Nausėda peržengia savo įgaliojimus, nes jis neturi teisės atmesti aukščiausiųjų kandidatų, dalyvavusių rinkimuose.
Tai ne tik mano nuomonė – tą patį sako ir kiti teisininkai. Tai yra savotiškas prezidento savivaliavimas.
Reikia prisiminti 2012-uosius, kai Darbo partija buvo kviečiama į koaliciją, Dalia Grybauskaitė taip pat atmetė nemažai jų kandidatų.
Galiausiai, jie pateko į Vyriausybę, nes Seimas nustato sudėtį, o ne prezidentas“, – dalijosi politikos apžvalgininkas.
Mažumos Vyriausybė – konservatorių iniciatyva
Anot jo, mažumos Vyriausybė yra siūloma konservatorių. Kaip jis pasisakė, tai gali atrodyti kaip draugiška dovana, tačiau vėliau tikėtina, kad už ją bus pareikalauta politinio atlygio.
„Mažumos Vyriausybę siūlo konservatoriai. O konservatorių dovanos, kaip ir graikų, reikia vengti – reikia prisiminti, kad graikai įpiršo Trojos arklį.
Būtent ta prasme pasiūlymas gali iš pradžių atrodyti draugiškas, bet po kiek laiko reikalaus, kad mažumos Vyriausybė kaip nors atsilygintų: paskirtų vieną, kitą ministrą konservatoriams ir panašiai“, – kalbėjo K. Girnius.
Mažumos Vyriausybė būtų silpna ir nestabili
Pasak eksperto, mažumos Vyriausybė būtų silpna ir nestabili, o skirta tam, kad konservatoriai galėtų anksčiau grįžti į valdžią.
„Tuomet tai būtų proga konservatoriams grįžti į valdžią gerokai anksčiau, negu būtų įprastai.
Manau, kad mažumos Vyriausybė, viena vertus, atvertų kelią oponentams, kita vertus – ji būtų silpna, kiekvienas balsavimas būtų nuotykis.
Man būtų sunku įsivaizduoti, kad ji išsilaikytų“, – įvardijo pašnekovas.
Vargu, ar visuomenė dėl esamos valdžios sukiltų
Politologas teigė, kad dabartinės politinės įtampos, užsitęsęs Vyriausybės formavimas vargu, ar sukels visuomenę ant kojų ir didelį jos nepasitenkinimą.
„Aš visuomenės pulso gerai nejaučiu, bet nemanau, kad tai sukels rimtesnę reakciją. Lietuviai nėra kaip prancūzai, kurie greitai išeina į gatves – mūsų visuomenė pasyvi, net profsąjungoms sunku sukviesti žmones.
Vien dėl užsitęsusio Vyriausybės formavimo didelių protestų nebūtų. Svarbiausia daugeliui lietuvių yra gynyba – tam pinigai jau skiriami“, – komentavo jis.
Ekspertas pastebi, jog Lietuvos ekonomikos augimą lėmė verslininkai, o silpna Vyriausybė būtų netgi naudinga, nes mažiau kištųsi ir darytų mažiau klaidų.
„Be to, per pastaruosius šešerius metus atlyginimai Lietuvoje padvigubėjo – tokio augimo vargu, ar kur nors kitur Europoje rasi. Tai ne valdžios politikos nuopelnas, o mūsų verslininkų apsukrumas.
Todėl, sakyčiau, Vyriausybės silpnumas reiškia, kad ji galėtų padaryti mažiau klaidų ir neturėtų didelių ambicijų viską pertvarkyti, nes dažnai tokios pertvarkos tik dar labiau supainioja reikalus“, – akcentavo K. Girnius.
Bernaras Ivanovas: mažumos Vyriausybės įgalinimas būtų nepageidaujamas scenarijus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad politologas, istorijos mokslų daktaras Bernaras Ivanovas kalbėjo, kad mažumos Vyriausybės įgalinimas būtų kaip kraštutinis ir nepageidaujamas scenarijus, ypatingai valdančiajai daugumai. Jo nuomone, tai reikštų nuolaidžiavimą konservatoriams bei sudarytų jiems sąlygas lengvai perimti valdžią po kitų rinkimų.
„Viskas yra įmanoma, bet mažumos Vyriausybė tarp galimų scenarijų – turbūt paskutinėje vietoje, kurios imtųsi dabartinė dauguma, kadangi tai būtų kapituliacija prieš konservatorius.
Tai yra žydra konservatorių svajonė – mažumos Vyriausybė, kuri nedirba, o kuri užima vietą ir ruošia kėdę konservatorių premjerui, premjerei po kitų rinkimų, kas, beje, manau, neišvengiama“, – dalijosi jis.
Pasak politologo, socialdemokratai stengėsi užkirsti kelią nepageidaujamam scenarijui, tačiau kraštutinis variantas vis tiek teoriškai įmanomas, nors mažai tikėtinas.
„Visų pirma, socialdemokratai persiplėšė, kad šito nebūtų, bet, kaip sakau, kaip kraštutinis variantas, tai viskas įmanoma.
Todėl, kaip kraštutinis variantas, tai gali būti kur nors ketvirtoje, penktoje vietoje“, – komentavo istorijos mokslų daktaras.
Aplinkos ir energetikos ministrai dar nepaskelbti
Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su paskirtąja ministre pirmininke Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais, kurie pateikė savo komentarus. Tiesa, susitikimas praėjo be aiškių žinių, kas yra pateiktieji asmenys vadovauti aplinkos ir energetikos ministerijoms.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius juokavo, kad dėl teikiamų ministrų jie davė tylos įžadus ir apie juos žino per mažai.
„Davėme tylos įžadus [dėl kandidatų]. <...> Aš juos [kandidatus] per mažai pažįstu, manau, kad prezidentas juos įvertins atėjus laikui“, – sakė politikas.
Baigus kalbėti, M. Sinkevičius patikino, kad ši koalicija bus.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė, kad dėl ministrų pavardžių atskleidimo teks dar palaukti, tai laiko paslaptyje.
„Tegul būna paslaptis <...>, kai grįš kitą savaitę prezidentas, tada ir sužinosite“, – kalbėjo jis.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad susitikimas ir pokalbis buvo konstruktyvus.
„Galiu pasidžiaugti, kad buvo konstruktyvus pasišnekėjmams, visos pusės suinteresuotos.
Vyriausybė iki šiol tebėra formuojama. Kai ji pradės dirbti, tada galėsime kalbėti <...>“ – dalijosi jis.
Vyriausybės oficialaus patvirtinimo galima tikėtis tik spalio mėnesį
M. Sinkevičius taip pat pabrėžė, kad Vyriausybės formavimo procesas nėra krizėje. Visgi, jis pripažįsta, kad nėra realu jau kitą savaitę turėti sprendimus dėl galutinės Ministrų kabineto sudėties ir programos.
„Spalio mėnesį (galima tikėtis – ELTA). Natūralu, kad norime susidėlioti. Ir Vyriausybės programa gali grįžti tobulinimui, čia visokių procesų gali įvykti. Nerealu kitą savaitę turėti sprendimus“, – akcentavo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!