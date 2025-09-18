Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis Nausėdai pateikė kandidatų į ministrus pavardes, o Sinkevičius pripažino: „Per mažai pažįstu“

2025-09-18 16:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 16:02

Šiandieną Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su paskirtąja ministre pirmininke Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais, kurie pateikė savo komentarus. Tiesa, susitikimas praėjo be aiškių žinių, kas yra pateiktieji asmenys vadovauti aplinkos ir energetikos ministerijoms.

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius juokavo, kad dėl teikiamų ministrų jie davė tylos įžadus ir apie juos žino per mažai.

Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais
„Davėme tylos įžadus [dėl kandidatų]. <...> Aš juos [kandidatus] per mažai pažįstu, manau, kad prezidentas juos įvertins atėjus laikui“, – sakė politikas.

Baigus kalbėti, M. Sinkevičius patikino, kad ši koalicija bus.

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė, kad dėl ministrų pavardžių atskleidimo teks dar palaukti, tai laiko paslaptyje.

„Tegul būna paslaptis <...>, kai grįš kitą savaitę prezidentas, tada ir sužinosite“, – kalbėjo jis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad susitikimas ir pokalbis buvo konstruktyvus.

„Galiu pasidžiaugti, kad buvo konstruktyvus pasišnekėjmams, visos pusės suinteresuotos.

Vyriausybė iki šiol tebėra formuojama. Kai ji pradės dirbti, tada galėsime kalbėti <...>“ – dalijosi jis.

Vyriausybės oficialaus patvirtinimo galima tikėtis tik spalio mėnesį

M. Sinkevičius taip pat pabrėžė, kad Vyriausybės formavimo procesas nėra krizėje. Visgi, jis pripažįsta, kad nėra realu jau kitą savaitę turėti sprendimus dėl galutinės Ministrų kabineto sudėties ir programos.

„Spalio mėnesį (galima tikėtis – ELTA). Natūralu, kad norime susidėlioti. Ir Vyriausybės programa gali grįžti tobulinimui, čia visokių procesų gali įvykti. Nerealu kitą savaitę turėti sprendimus“, – akcentavo jis.

Valdančiosios daugumos lyderiai susitiko su prezidentu

Kilus nesklandumams dėl dviejų ministrų paskyrimo, valdančiosios daugumos lyderiai ketvirtadienį prašė susitikimo su prezidentu, kad aptartų, kaip reikėtų užbaigti dvidešimtosios Vyriausybės sudarymą.

Prezidentas dar pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.

„Prezidentas yra gavęs valdančiosios daugumos atstovų prašymą susitikti“, – trečiadienį BNS sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

Pakalbėti su valstybės vadovu pageidauja Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovai.

manau taip
manau taip
2025-09-18 16:13
Reikia užklausti KT ir bus tvarka. Visas šurmulys kilo dėl to, kad jo Ekselencija neapdairiai pasisakė dėl partiškumo, o dabar negali atsitraukti, kaip tas oželis, įšokęs į rūtų darželį.
.
.
2025-09-18 16:26
Manau mūsų užsienio politikos anal-fabetams turėtų būti pareikštas nepasitikėjimas už galimai tyčinę ir nuolatinę dezinformaciją.
vaikų
vaikų
2025-09-18 16:25
darželis
