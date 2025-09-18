Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: urminės amnestijos „čekutininkams“ tikrai negali būti

2025-09-18 12:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 12:54

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad amnestijos visiems „čekučių“ byloje figūruojantiems politikams negali būti. Šalies vadovo teigimu, už tokius nusižengimus turi grėsti adekvati atsakomybė.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad amnestijos visiems „čekučių" byloje figūruojantiems politikams negali būti. Šalies vadovo teigimu, už tokius nusižengimus turi grėsti adekvati atsakomybė.

7

„Kažkokios urminės amnestijos tikrai negali būti“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.

„Aš manau, kad atsakomybė privalo būti. Atsakomybė turi būti adekvati tai žalai arba tam nusižengimui, kuris buvo padarytas“, – tęsė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalies vadovas priminė, kad prezidentas malonę gali suteikti tik bausmę atliekantiems nuteistiems asmenims.

„Šiuo atveju, kalbame apie šiek tiek kitus žmones“, – sakė jis.

Prezidentas taip pat pažymėjo, kad atsakomybės „čekutininkams“ klausimą turėtų spręsti Seimas.

„Viskas Seimo rankose. Labai tikiuosi, kad Seimas priims tokius sprendimus, kurie nesukels nusivylimo visuomenėje“, – akcentavo G. Nausėda.

Kaip jau buvo skelbta, 104 Lietuvos savivaldybių tarybų narių iš įvairių šalies vietovių kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir Seimo narius, keldami klausimus dėl galimai netinkamo baudžiamosios teisės normų taikymo jų atžvilgiu jau dvejus metus besitęsiančiame „čekiukų“ skandale.

Kreipimesi į šalies vadovą ir Seimo narius keliami klausimai, kodėl prokuratūra selektyviai renkasi tik 2019–2023 m. kadencijoje dirbusius tarybos narius, o už tuos pačius nusižengimus vieniems taiko baudžiamąjį persekiojimą, kitiems – civilinį, o tretiems – susitaikymo su valstybe mechanizmą.

Savivaldybių tarybų nariai norėtų, kad jų bylos baigtųsi kaip Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus – jos būtų nutrauktos.

Apie amnestijos taikymą nuteistiesiems „čekiukų“ bylose šią savaitę prabilo ir paskirtoji teisingumo ministrė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narė Rita Tamašunienė. Pasak jos, Seimas galėtų sureaguoti į kreipimąsi ir priimti sprendimą dėl amnestijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

