Paulius Motiejūnas griežtai sukritikavo NBA dėl planų Europoje

„Mes vis dar deramės su NBA. Susitiksime dar kartą ir tęsime dialogą. Vis tik mūsų pusėje yra daug nusivylimo. Nesvarbu, kokį pasiūlymą pateikiame, jie neatrodo linkę imtis bendrų veiksmų.
Nors sakau, kad deramės, tačiau didelės pažangos nėra. Jie tiesiog vykdo savo planą. NBA teigia, kad ketina steigti savo lygą ir jau kalba apie miestus ir komandas. Mano nuomone, tai nėra teisinga.
Esame toli nuo bet kokio susitarimo, todėl sutelkiame dėmesį į savo augimą. Nesižvalgome per petį laukdami, kol jie žengs žingsnį. Eurolyga jau 26 metus sėkmingai veikia“, – kalbėjo lietuvis.
P.Motiejūno nežavi NBA idėja Europoje sukurti dar vieną papildomą lygą.
„Kaip jie pristato savo idėjas, tai yra blogos naujienos. Nėra reikalo kurti dar vieną lygą. Mes jau turime keturias, tad tai būtų penktoji. Teisingai elgiantis, jie galėtų prisidėti. Jeigu viskas klostysis būtent taip, NBA tik pakenks Europos krepšiniui.
Jie bando pritraukti kai kuriuos mūsų klubus, o kitus palikti nuošalyje. Tai neveikia. Mes dalyvavome susitikimuose ir teikėme siūlymus, kaip bet nepasistūmėjome į priekį. NBA nori kurti krepšinį aplink verslą, o mes kuriame verslą aplink krepšinį“, – skirtumus dėstė P.Motiejūnas.
Eurolygos generalinis direktorius teigė, kad nors yra kalbų apie tai, jog Madrido „Real“ ir Barselonos „Barcelona“ yra pasiruošusios palikti Eurolygą, tačiau sprendimai dar nėra priimti.
„Tai bus jų sprendimas. Girdėjome gandų apie 500 milijonų eurų įstojimo mokestį. Tai sunku suprasti.
Eurolyga yra geresnė nei bet kada anksčiau. Per pastaruosius du sezonus Eurolygos pajamos išaugo 45 procentais. Turime naujų rėmėjų, per penkerius metus televizijos auditorija išaugo 30 proc. Praėjusį sezoną rungtynes gyvai stebėjo daugiau nei trys milijonai sirgalių ir tai yra rekordas.
Sportiniu požiūriu plėtra iki 20 komandų buvo didelis žingsnis. Konkurencingumas išaugo ir norime tai išlaikyti.
Mes ir toliau būsime geriausia lyga Europoje – su NBA ar be jos. Turime geriausias komandas, arenas, sirgalius. Jei išsaugosime krepšinį – viskas bus gerai.
Praėjusį sezoną Eurolygos vertė buvo milijardas eurų. Mūsų tikslas šį skaičių per penkerius metus patrigubinti. Šį sezoną mūsų vertė jau išaugo 50 proc.“, – teigė P.Motiejūnas.
