„Crvena Zvezda“ septintąją pergalę paeiliui Eurolygoje pasiekė prieš „Panathinaikos“

Serbijos klubas namie 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“ (5/4).
Galutinis rezultatas neatspindi mačo eigos – tris kėlinius dominavusi „Crvena Zvezda“ pirmavo net 67:42. Per likusį laiką pranašumas aptirpo, bet pavojus pergalei nebuvo kilęs.
Nugalėtojų gretose Donatas Motiejūnas per 11 minučių surinko 8 taškus (4/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, net 6 išprovokuotas pražangas, vieną paties nuobaudą bei 13 naudingumo balų.
Universaliai pasirodė Codi Milleris-McIntyre'as – 33 minutės, 14 taškų (6/7 dvitaškių, 0/7 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 18 naudingumo balų.
Ebuka Izundu DETONATES the rim 😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/eCxdNIaHSW— EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2025
„Crvena Zvezda“ mačą kontroliavo tritaškius mesdama vos 14 procentų tikslumu (3/22).
Nepralaimėjęs prie komandos vairo išlieka Saša Obradovičius, o „raudonieji“ fiksuoja geriausią savo atkarpą per pastarąjį dešimtmetį.
Atėnų klube Marius Grigonis ant parketo praleido vos dvi minutes, per kurias spėjo pramesti tritaškį ir atkovoti kamuolį.
Prastą mačą sužaidė „Panathinaikos“ lyderis Kendricas Nunnas, dėl surinktų pražangų mačą baigęs dar ketvirtajame kėlinyje. Gynėjas per 19 minučių sukrapštė tik 6 taškus (1/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 7 kartus suklydo ir liko su 2 naudingumo balais.
Kitame Eurolygos ture Atėnų klubas svečiuosis Paryžiuje, o „Crvena Zvezda“ lankysis Dubajuje.
„Panathinaikos“: Kostas Sloukas 16 (1/6 tritaškių), Cedi Osmanas 14 (3/7 tritaškių, 5 atk. kam.), Nikos Rogkavopoulos 12 (4 atk. kam.), T.J.Shortsas ir Juancho Hernangomezas po 7, Kendrickas Nunnas 6 (5 rez. perd., 7 klaidos, 2/7 metimų).
„Crvena Zvezda“: Codi Milleris-McIntyre'as (9 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos, 0/7 tritaškių) ir Chima Moneke (8 atk. kam.) po 14, Ognjenas Dobričius 10 (5 atk. kam.), Jaredas Butleris, Ebuka Izundu (4/4 dvitaškių) ir Donatas Motiejūnas po 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!