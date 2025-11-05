Justina Mikulskytė iškovojo nelengvą pergalę ITF moterų teniso turnyre Portugalijoje

Lietuvė mačą pradėjo nuo pralaimėtos savo padavimų serijos, o antrajame geime, pirmaudama 40:0, nerealizavo 3 „break pointų“ ir atsiliko 0:2. J. Mikulskytė greitai atsitiesė (2:2), bet penktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (2:3). Lietuvė dar kartą išlygino rezultatą (3:3), o vėliau trečią sykį pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Po šio momento J. Mikulskytė jau neatsitiesė, o devintajame geime „sausai“ pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją (3:6).
Antrasis setas buvo permainingas. J. Mikulskytė startavo galingai (3:0), vėliau visą persvarą išbarstė (3:3), o setą užbaigė dar kartą spurtuodama 3:0.
Trečiojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Trečiajame geime J. Mikulskytė atlaikė porą „break pointų“, o ketvirtajame laimėjo dar vieną prancūzės padavimų seriją ir perėmė iniciatyvą. Vėliau lietuvė neturėjo problemų iki devintojo geimo, kai suteikė varžovei „break pointą“. Visgi, prancūzė išsigelbėti nepajėgė.
J. Mikulskytė pelnė 4 WTA vienetų reitingo taškus ir 462 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvės lauks italė Samira De Stefano (WTA-371).
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
