 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė iškovojo nelengvą pergalę ITF moterų teniso turnyre Portugalijoje

2025-11-05 22:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 22:56

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį pirma pagal skirstymą 29-erių lietuvė Justina Mikulskytė (WTA-222) per 2 valandas 13 minučių 3:6, 6:3, 6:3 pasiekė pergalę prieš prancūzę Astrid Lew Yan Foon (WTA-360).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį pirma pagal skirstymą 29-erių lietuvė Justina Mikulskytė (WTA-222) per 2 valandas 13 minučių 3:6, 6:3, 6:3 pasiekė pergalę prieš prancūzę Astrid Lew Yan Foon (WTA-360).

REKLAMA
0

Lietuvė mačą pradėjo nuo pralaimėtos savo padavimų serijos, o antrajame geime, pirmaudama 40:0, nerealizavo 3 „break pointų“ ir atsiliko 0:2. J. Mikulskytė greitai atsitiesė (2:2), bet penktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (2:3). Lietuvė dar kartą išlygino rezultatą (3:3), o vėliau trečią sykį pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Po šio momento J. Mikulskytė jau neatsitiesė, o devintajame geime „sausai“ pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją (3:6).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis setas buvo permainingas. J. Mikulskytė startavo galingai (3:0), vėliau visą persvarą išbarstė (3:3), o setą užbaigė dar kartą spurtuodama 3:0.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Trečiajame geime J. Mikulskytė atlaikė porą „break pointų“, o ketvirtajame laimėjo dar vieną prancūzės padavimų seriją ir perėmė iniciatyvą. Vėliau lietuvė neturėjo problemų iki devintojo geimo, kai suteikė varžovei „break pointą“. Visgi, prancūzė išsigelbėti nepajėgė.

J. Mikulskytė pelnė 4 WTA vienetų reitingo taškus ir 462 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvės lauks italė Samira De Stefano (WTA-371).

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų