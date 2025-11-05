 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulbokos sezono pasirodymas: 20 taškų ir pergalė Europos taurės rungtynėse

2025-11-05 22:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 22:48

Geriausią savo šio sezono mačą Europos taurėje sužaidė Arnoldas Kulboka.

A.Kulboka žibėjo ryškiai

Geriausią savo šio sezono mačą Europos taurėje sužaidė Arnoldas Kulboka.

0

Lietuvis žibėjo, o jo atstovaujami Salonikų „Aris“ (3/3) namie 85:78 (21:6, 29:24, 17:14, 18:34) nugalėjo Vroclavo „Slask“ (2/4).

Graikai jau pirmajame kėlinyje praleidę vos šešis taškus pabėgo toli į priekį, o po trečiojo pirmavo 67:44, o varžovams priartėti leido tik finišo tiesiojoje.

A.Kulboka per 28 minutes surinko 20 taškų (1/2 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 7 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką, 4 išprovokuotas pražangas bei 29 naudingumo balus.

Jam tai buvo geriausias sezono mačas, o karjeros rekordas 2023-aisiais fiksuotas atstovaujant Patrų „Promitheas“, kai pavyko surinkti 30 taškų ir 36 naudingumo balus.

Net ryškesnis už lietuvį buvo 28 taškus suvertęs Bryce’as Jonesas (5 rez. perd., 10 išpr. praž., 37 naud. bal.), 12 pridėjo Brynas Forbesas (1/9 tritaškių).

Svečiams 20 taškų sumetė Issufas Sanonas, 14 – Kadre’as Gray’us (0/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 10 – Noah Kirkwoodas (8 išpr. praž.).

„Aris“ A grupėje dalinasi 4–7 vietas ir toliau taikosi į atkrintamąsias.

