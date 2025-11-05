Kulbokos sezono pasirodymas: 20 taškų ir pergalė Europos taurės rungtynėse

Lietuvis žibėjo, o jo atstovaujami Salonikų „Aris“ (3/3) namie 85:78 (21:6, 29:24, 17:14, 18:34) nugalėjo Vroclavo „Slask“ (2/4).
Graikai jau pirmajame kėlinyje praleidę vos šešis taškus pabėgo toli į priekį, o po trečiojo pirmavo 67:44, o varžovams priartėti leido tik finišo tiesiojoje.
A.Kulboka per 28 minutes surinko 20 taškų (1/2 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 7 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką, 4 išprovokuotas pražangas bei 29 naudingumo balus.
Jam tai buvo geriausias sezono mačas, o karjeros rekordas 2023-aisiais fiksuotas atstovaujant Patrų „Promitheas“, kai pavyko surinkti 30 taškų ir 36 naudingumo balus.
Net ryškesnis už lietuvį buvo 28 taškus suvertęs Bryce’as Jonesas (5 rez. perd., 10 išpr. praž., 37 naud. bal.), 12 pridėjo Brynas Forbesas (1/9 tritaškių).
Svečiams 20 taškų sumetė Issufas Sanonas, 14 – Kadre’as Gray’us (0/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 10 – Noah Kirkwoodas (8 išpr. praž.).
„Aris“ A grupėje dalinasi 4–7 vietas ir toliau taikosi į atkrintamąsias.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!