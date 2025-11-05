Kulviečio „U-BT“ klubas Europos taurėje nusileido „Cedevita Olimpija“

Lietuvio klubas namie 87:93 (22:15, 17:29, 28:25, 20:24) nusileido Liublianos „Cedevita Olimpija“ (4/2) ekipai.
S.Kulviečio pasirodymas buvo itin trumpas – per dvi minutes jis spėjo tik prasižengti puolime, liko su „minus 2“ naudingumo balais ir po pirmojo kėlinio aikštėje jau nepasirodė.
21 tašką lietuvio komandai surinko Daronas Russellas (7 rez. perd., 5 klaidos), 19 – Iversonas Molinaras (7/10 dvitaškių), 14 – Mitchas Creekas, 13 – Dušanas Miletičius.
Nugalėtojams 17 taškų atnešė D.J.Stewartas, 15 – Umoja Gibsonas (7 rez. perd.), 14 – Aleksejus Nikoličius (1/5 tritaškių), 12 – Thomasas Kennedy (8 atk. kam.).
S.Kulviečio ekipa į pergalingą kelią sieks grįžti po savaitės namie priimdama Manresos BAXI (3/3).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!