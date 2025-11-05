 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulviečio „U-BT“ klubas Europos taurėje nusileido „Cedevita Olimpija“

2025-11-05 21:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 21:34

Europos taurėje nesėkmę patyrė Klužo Napokos „U-BT“ (3/3) su Sauliumi Kulviečiu.

S.Kulvietis žaidė itin trumpai

Europos taurėje nesėkmę patyrė Klužo Napokos „U-BT“ (3/3) su Sauliumi Kulviečiu.

0

Lietuvio klubas namie 87:93 (22:15, 17:29, 28:25, 20:24) nusileido Liublianos „Cedevita Olimpija“ (4/2) ekipai.

S.Kulviečio pasirodymas buvo itin trumpas – per dvi minutes jis spėjo tik prasižengti puolime, liko su „minus 2“ naudingumo balais ir po pirmojo kėlinio aikštėje jau nepasirodė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21 tašką lietuvio komandai surinko Daronas Russellas (7 rez. perd., 5 klaidos), 19 – Iversonas Molinaras (7/10 dvitaškių), 14 – Mitchas Creekas, 13 – Dušanas Miletičius.

Nugalėtojams 17 taškų atnešė D.J.Stewartas, 15 – Umoja Gibsonas (7 rez. perd.), 14 – Aleksejus Nikoličius (1/5 tritaškių), 12 – Thomasas Kennedy (8 atk. kam.).

S.Kulviečio ekipa į pergalingą kelią sieks grįžti po savaitės namie priimdama Manresos BAXI (3/3).

