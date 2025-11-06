 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras stebisi policijos vadovo perspėjimais: „Keista man šioje vietoje jo leksika“

2025-11-06 10:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 10:34

Policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perspėjus, kad dėl nepakankamo policijos biudžeto dalis pareigūnų gali palikti tarnybą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tokią leksiką vadino keista.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perspėjus, kad dėl nepakankamo policijos biudžeto dalis pareigūnų gali palikti tarnybą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tokią leksiką vadino keista.

1

Kaip „Žinių radijui“ ketvirtadienį kalbėjo V. Kondratovičius, derinamais Vidaus tarnybos statuto pakeitimais bus siūloma, jog tarnyboje liekantys, 25 metus išdirbę policijos pareigūnai gautų apie 300 eurų priedą prie algos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gal apie tuos pareigūnus ir kalbėjo policijos komisaras (A. Paulauskas – ELTA) Nežinau, kodėl jis nežinojo apie tą projektą, keista man šioje vietoje jo leksika ir pozicija, bet toks projektas jau yra derinamas“, – aiškino V. Kondratovičius.

Ministras teigė suprantantis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų trūkumo problemą. Dėl to, anot V. Kondratovičiaus, Vidaus reikalų ministerija ir imasi teisės aktų pataisų, siekdama išsaugoti sistemoje ilgus metus dirbančius, patyrusius pareigūnus.

„Manau, kad už policijos komisarą ministras garsiau dar kalba, kad pareigūnų trūkumas yra ne tik policijoje, bet ir kitose statutinėse organizacijose. Tie sprendimai, kurie yra daromi, vienas iš jų yra nukreiptas į tai, kad būtų išlaikyti žmones (darbe – ELTA), kurie šiandien galėtų išeiti ir turi ištarnautą stažą, tarkime, 25 metus“, – komentavo V. Kondratovičius.

Trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje dalyvavęs policijos generalinis komisaras A. Paulauskas sakė, kad jeigu bus patvirtintas toks policijos biudžetas, koks siūlomas dabar, kitąmet tarnybą paliks keli šimtai pareigūnų.

Kaip numatyta 2026 metų biudžeto projekte, Policijos departamentui iš viso suplanuota skirti 360,5 mln. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 293,8 mln. eurų.

Šių metų biudžete policija turėjo 353 mln. eurų, iš jų – 283,3 mln. eurų atlyginimams.

