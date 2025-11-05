 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kondratovičius tvirtina – drono oro uosto teritorijoje nefiksuota: „Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko“

2025-11-05 13:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 13:27

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šįryt Vilniaus oro uosto teritorijoje fiksuoto drono, dėl kurio buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas, nebuvo. Anot jo, radaruose pastebėjus judančio objekto žymą buvo pakeltos oro policijos pajėgos, tačiau informacija nepasitvirtino. 

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Roberto Riabovo)

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Roberto Riabovo) 

1

„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, viskas, nieko nebuvo atrasta. Kaip vadinama šiukšlė radare, nepasitvirtino niekas“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko. Vieni radarai rodo, kad yra kažkoks judėjimas, bet labai lėtas, būdingas galbūt dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui. Tačiau nebuvo atrasta kažko, buvo patikrintas dangus, pakelta oro policija, patikrinome. Viskas tvarkoje, atnaujinome darbą“, – pridūrė jis. 

Trečiadienį ryte tarp 9.50 val. ir 10.18 val. buvo laikinai uždarytas Vilniaus oro uostas. Lietuvos oro uostų (LTOU) teigimu, pirminėmis žiniomis, sprendimą lėmė užfiksuotas dronas oro uosto teritorijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

