Kondratovičius tvirtina – drono oro uosto teritorijoje nefiksuota: „Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko“

„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, viskas, nieko nebuvo atrasta. Kaip vadinama šiukšlė radare, nepasitvirtino niekas“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.
„Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko. Vieni radarai rodo, kad yra kažkoks judėjimas, bet labai lėtas, būdingas galbūt dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui. Tačiau nebuvo atrasta kažko, buvo patikrintas dangus, pakelta oro policija, patikrinome. Viskas tvarkoje, atnaujinome darbą“, – pridūrė jis.
Trečiadienį ryte tarp 9.50 val. ir 10.18 val. buvo laikinai uždarytas Vilniaus oro uostas. Lietuvos oro uostų (LTOU) teigimu, pirminėmis žiniomis, sprendimą lėmė užfiksuotas dronas oro uosto teritorijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!