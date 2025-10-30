Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vladislavas Kondratovičius: sprendimas dėl 158 migrantų priėmimo paaiškės per kelias savaites

2025-10-30 12:04 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:04

Artėjant ES Migracijos pakto įsigaliojimui, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad sprendimas dėl kiek daugiau nei pusantro šimto migrantų priėmimo paaiškės per artmiausias savaites.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Mes jau sukūrėm darbo grupę prie Vyriausybės, kuri svarstys šitą klausimą ir tada tikrai matysim kaip ir kas“, – ketvirtadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje kalbėjo V. Kondratovičius.

Jis tvirtino, kad sprendimas turėtų būti priimtas „savaičių bėgy“.

ES Taryba pernai gegužę patvirtino Migracijos ir prieglobsčio paktą, pagal kurį Lietuva kasmet turėtų priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,16 mln. eurų.

Po praėjusią savaitę Prezidentūroje vykusio susitikimo migracijos klausimais šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog Lietuva linksta susimokėti solidarumo įnašą.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius interviu BNS anksčiau sakė, kad taip pat svarstomas variantas priimti dalį migrantų ir mokėti dalį solidarumo įnašo.

