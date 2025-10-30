Vladislavas Kondratovičius: sprendimas dėl 158 migrantų priėmimo paaiškės per kelias savaites

„Mes jau sukūrėm darbo grupę prie Vyriausybės, kuri svarstys šitą klausimą ir tada tikrai matysim kaip ir kas“, – ketvirtadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje kalbėjo V. Kondratovičius.
Jis tvirtino, kad sprendimas turėtų būti priimtas „savaičių bėgy“.
ES Taryba pernai gegužę patvirtino Migracijos ir prieglobsčio paktą, pagal kurį Lietuva kasmet turėtų priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,16 mln. eurų.
Po praėjusią savaitę Prezidentūroje vykusio susitikimo migracijos klausimais šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog Lietuva linksta susimokėti solidarumo įnašą.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius interviu BNS anksčiau sakė, kad taip pat svarstomas variantas priimti dalį migrantų ir mokėti dalį solidarumo įnašo.
