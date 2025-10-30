Kondratovičius: Regionų ministerijos nebus

„Pačios Regionų ministerijos (Vyriausybės – ELTA) programoje kaip tokios neliko, bet tas įdirbis, kuris buvo įdėtas, jis yra“, – ketvirtadienį vykusio susitikimo su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija metu kalbėjo V. Kondratovičius.
„Ministerijos nebus“, – dar kartą paklaustas, ar ministerija bus kuriama, teigė socialdemokratas.
Kaip skelbta anksčiau, 19-oji Vyriausybė savo programoje buvo įsipareigojusi įsteigti naują Regionų ministeriją. Vis tik I. Ruginienės vedamo Ministrų kabineto programoje tokio tikslo neliko. Ministrė pirmininkė yra sakiusi, jog naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.
Ministrė pirmininkė dar vasaros pabaigoje teigė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikusi alternatyvių pasiūlymų dėl Regionų ministerijos. Vis dėlto, šalies vadovas prieš kelias savaites sakė, jog tikisi, kad I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė priims, pasak jo, teisingą sprendimą dėl Regionų ministerijos steigimo.
G. Nausėdos teigimu, būtina užtikrinti, kad regioninės plėtros programos vykdymas atsidurtų vienose rankose, užuot dėl pavienių projektų sprendžiant atskiroms ministerijoms.
