Oficialus: mėnesiui uždaroma siena su Baltarusija

Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 d. vidurnakčio.
Tiesa, anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra teigusi, jog paskutiniai du pasienio punktai su Baltarusija turėtų būti uždaryti neribotam laikotarpiui. Antradienį buvo registruotas ir tą numatantis Vyriausybės nutarimo projektas. Vis tik, trečiadienį pateikta nauja projekto redakcija.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl balionų antplūdžio taip pat kuriam laikui buvo uždaryti Medininkų bei Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Reaguojant į šiuos incidentus, pirmadienį, po Vyriausybėje vykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, premjerė Inga Ruginienė pranešė apie planus uždaryti sieną su Baltarusija.
ELTA primena, kad kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
