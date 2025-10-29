Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Oficialus: mėnesiui uždaroma siena su Baltarusija

2025-10-29 12:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 12:40

 Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija. 

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

 Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija. 

REKLAMA
15

Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. 

Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.

Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).

REKLAMA
REKLAMA

Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 d. vidurnakčio.

Tiesa, anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra teigusi, jog paskutiniai du pasienio punktai su Baltarusija turėtų būti uždaryti neribotam laikotarpiui. Antradienį buvo registruotas ir tą numatantis Vyriausybės nutarimo projektas. Vis tik, trečiadienį pateikta nauja projekto redakcija.

REKLAMA

Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl balionų antplūdžio taip pat kuriam laikui buvo uždaryti Medininkų bei Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.

Reaguojant į šiuos incidentus, pirmadienį, po Vyriausybėje vykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, premjerė Inga Ruginienė pranešė apie planus uždaryti sieną su Baltarusija.

ELTA primena, kad kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kontrabandiniai cigarečių balionai Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
„Rankų sudėję nesėdėsime“: Nausėda svarsto apie tarptautinį arbitražą (66)
Po pasikartojančių incidentų su kontrabandiniais balionais - internautų sukurti juokeliai (tv3.lt koliažas)
Internautai ūžia: išjuokia valdžią dėl baltarusiškų balionų (14)
Kontrabandiniai balionai (tv3.lt koliažas)
Iš Ruginienės – kirčiai dėl baltarusiškų balionų: prakalbo, kaip padės užsienyje įstrigusiems keleiviams (34)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda: svarstoma siūlyti nulinį GPM šeimų su vaikais pajamoms iki vieno VDU (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Uždaryt sieną neterminuotai
Uždaryt sieną neterminuotai
2025-10-29 12:55
ir daugiau neįleist į Lietuvą rusakalbių
Atsakyti
Rrr
Rrr
2025-10-29 13:05
Uzdaryti visam laikui ir Svieta deportuoti.
Atsakyti
Tvajumat
Tvajumat
2025-10-29 12:56
Dar bėgių remonto nepamirškite juk sovietų bėgiai neatitinka europos standartu reikia remonto.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų