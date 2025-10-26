Ministras žada imtis naujų veiksmų dėl oro balionų, tačiau jų neatskleidžia

„Deja, jūsų laidų irgi klausosi kontrabandininkai ir kitą vakarą mes matom, kad jie keičia taktiką. Todėl aš norėčiau išvengti konkrečių veiksmų, kuriuos jau žino vadai ir kuriuos jie darys, išvardinimo, pateikimo viešai“, – žurnalistams sekmadienį sakė ministras.
„Bet tai jau įvyks šiandien (...) ir tai yra veikimo principo pakeitimas, kuris leidžia panaudoti tam tikrus elementus ir oro gynybos, ir kriminalinės žvalgybos, kurie atneš labai greitą rezultatą“, – teigė jis.
Ministras akcentavo, kad institucijoms svarbiausia užtikrinti gyventojų saugumą.
„O jeigu jūs norit, įsivaizduojat, kad mes ištrauksim šiandien patranką ar „Patriot“ sistemą prie pasienio ir pradėsim šaudyti į kairę, į dešinę, deja, to nebus, to ir nereikia šituo atveju, bet bus kitos priemonės, kurios bus ne mažiau veiksmingos“, – tikino V. Kondratovičius.
