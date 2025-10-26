Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras žada imtis naujų veiksmų dėl oro balionų, tačiau jų neatskleidžia

2025-10-26 13:31 / šaltinis: BNS
2025-10-26 13:31

Papildomų veiksmų siekiant užkardyti kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamas grėsmes bus imtasi dar šiandien, tačiau šių planų nenorima atskleisti viešai, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Vladislavas Kondratovičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Papildomų veiksmų siekiant užkardyti kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamas grėsmes bus imtasi dar šiandien, tačiau šių planų nenorima atskleisti viešai, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA
0

„Deja, jūsų laidų irgi klausosi kontrabandininkai ir kitą vakarą mes matom, kad jie keičia taktiką. Todėl aš norėčiau išvengti konkrečių veiksmų, kuriuos jau žino vadai ir kuriuos jie darys, išvardinimo, pateikimo viešai“, – žurnalistams sekmadienį sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet tai jau įvyks šiandien (...) ir tai yra veikimo principo pakeitimas, kuris leidžia panaudoti tam tikrus elementus ir oro gynybos, ir kriminalinės žvalgybos, kurie atneš labai greitą rezultatą“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras akcentavo, kad institucijoms svarbiausia užtikrinti gyventojų saugumą.

„O jeigu jūs norit, įsivaizduojat, kad mes ištrauksim šiandien patranką ar „Patriot“ sistemą prie pasienio ir pradėsim šaudyti į kairę, į dešinę, deja, to nebus, to ir nereikia šituo atveju, bet bus kitos priemonės, kurios bus ne mažiau veiksmingos“, – tikino V. Kondratovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų