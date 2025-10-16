Rimtai imasi migrantų: ribos studentų darbą, neįleis kai kurių šalių piliečių

„Respublikos prezidentas inicijavo šią diskusiją, nes migracija yra kompleksinis ir sudėtingas klausimas. Realiai mes tokios diskusijos, kuri paliestų tiek legalią, tiek nelegalią migraciją pastaruoju metu nesame turėję, bet matome didėjantį susirūpinimą visuomenėje“, – po diskusijos kalbėjo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Anot jo, Lietuva turi mokytis ir iš kitų Europos valstybių nedaryti klaidų, kurias darė pastaraisiais metais priimant migrantus. Jis pateikė skaičius, maždaug kiek užsieniečių šiuo metu yra Lietuvoje.
„Turiu padėkoti dabartinei Vyriausybei ir vidaus reikalų ministrui, kad realiai užsieniečių skaičius stabilizavosi tie 210 tūkstančių užsieniečių iš ne Europos Sąjungos valstybių, iš kurių 80 tūkst. yra Ukrainos piliečių, 50 tūkst. – Baltarusijos, 15 tūkst. – Rusijos ir gana sparčiai didėjantis užsieniečių iš Vidurio Azijos ir taip pat Pakistano, Indijos, Bangladešo, Šri Lankos ir kitų valstybių skaičius“, – sakė D. Matulionis.
„Tai sukuria tam tikras problemas, kurios turi būti sprendžiamos. Taip pat ir Valstybės saugumo departamentas turi įsitraukti į problemų užkardymą“, – pridūrė šalies vadovo patarėjas.
Jo teigimu, radikalizacijos pavojus egzistuoja. Nors dabar rimtų problemų dar nefiksuota, anot D. Matulionio, tokių grėsmių galimybės neturėtume atmesti.
Opi problema – užsieniečiai studentai
Artėjant Europos Sąjungos (ES) Migracijos pakto įsigaliojimui, Lietuva ketina nepriimti jai priskirtų daugiau nei 150 į ES patekusių migrantų, o susimokėti 3,16 mln. eurų solidarumo įnašą.
„Artimiausiu metu įsigalios ES migracijos paktas ir čia šioje vietoje linkstama link to, kad mokėti įmoką, o ne priimti papildomus pabėgėlius, kadangi mes ir taip pastaruoju metu esame priėmę daug ir karo pabėgėlių, ir ekonominių migrantų“, – teigė D. Matulionis.
Kita problema – užsieniečiai studentai, kurių didelė dalis prisidengia studijomis, kad galėtų atvykti į Lietuvą ir dirbti. Tokią sistemą šiemet išaiškino migracijos departamentas.
„Turime spręsti dar vieną problemą, kurią mums paliko 18-oji Vyriausybė, nustačiusi itin liberalų studentų iš trečiųjų šalių priėmimo reglamentą“, – kalbėjo D. Matulionis
„Sveikiname dabartinės Vyriausybės pastangas užkamšyti tas teisines landas, kuris atsirado, tam kad studijų priedanga nebūtų naudojama įsidarbinimui“, – pridūrė jis.
Tiesa, Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, kuriomis siekiama riboti studentų darbą ir įpareigoti mokytis valstybinės kalbos, inicijavo opozicijoje dirbantis konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Kai kurių šalių gyventojai negalės atvykti į Lietuvą
Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė įvardijo, kaip planuojama riboti užsieniečių migraciją į Lietuvą.
„Šiuo metu bus teikiamas įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties. Mes susiduriame su problemomis, su studentais, kurie atvyksta. Bus taisomi teisės aktai, kai studentas negalės dirbti 40 valandų per savaitę, jis galės dirbti tik 20 val. per savaitę pirmame ir antrame kurse“, – kalbėjo ji.
„Taip pat patrumpinamas paslaugų tiekėjų sąrašas, kas liečia darbo migraciją ir peržiūrimi priėmimų per dieną skaičiai. Taip pat kai kurios šalys yra išbrauktos iš galimybės atvykti į Lietuvą“, – dėstė viceministrė.
A. Ščerbaitė papildė, kad iš sąrašo daugiausiai yra išbraukta Centrinės Azijos šalių, Indija.
„Tokios šalys, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigė ji.
D. Matulionio skaičiavimu, Lietuvoje apie 20 tūkst. atvykusiųjų yra iš Azijos, didžioji dalis – iš Centrinės Azijos šalių. Dėl to šalies vadovo patarėjas įspėja apie kylančią radikalizacijos grėsmę.
„Vis dėlto islamiškosios radikalizacijos pavojus egzistuoja. Kol kas tų grėsmių nėra, bet nepamirškime, kas vyksta kai kuriose kitose ES valstybėse, su kokiomis problemomis jos susiduria. Todėl mes turime užkardyti tuos procesus“, – teigė prezidento patarėjas.
Reikalaus užsieniečių mokėti lietuvių kalbą
Valdžia imasi užsieniečių – siūloma, kad šalyje 5 metus pragyvenę užsieniečiai, norintys prasitęsti leidimą gyventi, turėtų įrodyti lietuvių kalbos mokėjimą. Panaši pareiga numatoma ir tiems, kurie siektų atsivežti šeimos narius. Be to, bakalaurą studijuojantiems užsieniečiams siūloma mažinti darbo laiką iki 20 valandų per savaitę.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas inicijavo konservatorius L. Kasčiūnas, joms Seimas pritarė po pateikimo.
Anot pataisų iniciatoriaus L. Kasčiūno, siūlymai pirmiausia susiję su strateginiais klausimais. Politiko teigimu, nepaisant teigiamo poveikio šalies ekonomikai, migracija skaldo visuomenę, o iš to kyla radikalios jėgos ir kiti pavojai nacionaliniam saugumui.
„Migracija turi savo galimybių, bet ji turi labai daug rizikų ir pavojų. Mes, akivaizdu, matome, kas vyksta visai netoli nuo mūsų, šiek tiek toliau į Vakarus, kai yra susiformavusios paralelinės visuomenės, kai yra atsiradusios no-go zonos, kai iš esmės turime rimtų klausimų, ar yra užtikrinama visuomenės sanglauda“, – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ komentavo jis.
„Akivaizdu, kad mums, kaip valstybei reikia apsispręsti, ar mes einame tuo keliu ir galime sau tai leisti (aš manau, kad ne), ar dabar susidėliojame saugiklius ateičiai, kad būtų galima turėti kontroliuojamą migracijos politiką“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Pasak jo, dauguma siūlymų paremti griežtesniais reikalavimais užsieniečiams mokėti Lietuvos valstybinę – lietuvių – kalbą. Pirmiausia pakeitimai paliestų tuos, kurie po 5 metų gyvenimo Lietuvoje norėtų prasitęsti leidimą čia gyventi.
„Po 5 metų, matyt, jau tu turi turėti bazines ar net daugiau nei bazines valstybinės kalbos žinias. Akivaizdu tai, ką aš ir siūlau, kad reikia nustatyti tam tikrą kartelę“, – komentavo L. Kasčiūnas.
Jis siūlo, kad minimą kartelę nustatytų Vyriausybė.
„Manau, kad galima kalbėti apie A2, B1 lygį, kur tikrai reikėtų įrodyti, kad tu moki susikalbėti valstybine kalba“, – sakė konservatorius.
Taip pat įstatymo pataisomis siūloma suteikti Migracijos departamentui teisinę galimybę tikrinti užsieniečių valstybinės kalbos žinias.
„Tenka daug kalbėtis su migracijos politiką formuojančiais ir įgyvendinančiais žmonėmis. Dažnai būna, kad jeigu kažkuriame etape reikia valstybinės kalbos žinojimo, atnešami pasenę dokumentai ir nėra labai aiškios kontrolės“, – paaiškino L. Kasčiūnas.
Mokėti lietuviškai turės ir šeimos nariai
Kitas siūlymas – užsieniečiai, kurie atvyksta pas savo šeimos narius taip pat privalo turėti bent bazines lietuvių kalbos žinias.
Pagal Europos sąjungos (ES) direktyvą 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, ne ES piliečiams, pragyvenusiems Lietuvoje 2 metus, galioja šeimų susijungimo teisė. Ši teisė pirmiausia galioja asmens sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams.
„Kitaip tariant, bet kuris užsienietis, gyvenantis čia 2 metus, po to jau gali bandyti atsivežti savo šeimas, savo artimą aplinką“, – paaiškino L. Kasčiūnas.
Įstatymo pataisomis jis siūlo, kad suaugę užsieniečio šeimos nariai, kurie nori atvykti pas jį į Lietuvą, taip pat turi kažkiek mokėti lietuviškai.
„Kadangi tai yra ES direktyva, mes negalime 2 metus padaryti to 5 ar 10 metų, bet mes galime nustatyti tam tikrus reikalavimus“, – dėstė L. Kasčiūnas.
Ribos studentų darbą
Trečias parlamentarų pasiūlymas susijęs su amžinaisiais studentais. Migracijos departamentas šiemet nustatė, kad dalis atvykstančiųjų studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas užsieniečių studijas Lietuvoje naudoja kaip priedangą. Pasak departamento, iš tiesų dalis jų siekia apgaule patekti į Šengeno erdvę ir čia dirbti.
„Mes turime situaciją, kai studentai „mokosi“ 4, 5, 6 ir daugiau metų, kai nesurenka pakankamai kreditų, bet yra perkeliami į kitą kursą. Tai susiję su tuo, kad jie į studijas žiūri ne kaip į studijas, kad gautų specialybę, bet kaip į leidimą gauti teisę dirbti Lietuvoje. Jie savo studento statusą būtent tam ir išnaudoja“, – laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo L. Kasčiūnas.
Todėl Seimo nariai siūlo, kad vietoje 40 valandų per savaitę studentams būtų leista dirbti perpus mažiau – 20.
Migracijos departamento duomenimis, per pastaruosius dvejus metu studijuojančiųjų iš Indijos Lietuvoje padaugėjo tris kartus – nuo 568 studentų 2023 metais iki 1539 studentų šiemet.
Dar smarkiau išaugo pakistaniečių (nuo 100 asmenų iki 1039) ir Bangladešo atstovų (nuo 32 asmenų iki 557) studentų skaičius.
Lietuvoje leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu taip pat turi nemažai Baltarusijos (924) ir Ukrainos (725) piliečių.
Kaip tai padaryti praktiškai – užduotis Vyriausybei
Anot L. Kasčiūno, minimi siūlymai galiotų visiems migrantams, bet pirmiausia trečiųjų šalių piliečiams.
Šiandien Lietuvoje daugiausia gyvena slavų: ukrainiečių, baltarusių ir rusų, tačiau daugėja atvykėlių iš Vidurio Azijos ir Pietų Azijos šalių.
Įstatymo pataisose numatytos išimtys kvalifikuotiems darbuotojams ir tiems, kurie į Lietuvą atvyko humanitariniais pagrindais.
Tiesa, kol kas nėra plano, kaip ir iš kokių lėšų užsieniečiai mokysis lietuvių kalbos, tai esą turi sudėlioti Vyriausybė. Tikėtina, kad už kalbos kursus turės mokėti patys migrantai, kai kuriais atvejais pagalbą galės suteikti valstybė.
