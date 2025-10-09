Kalendorius
TV3 naujienos > Aktualijos

„Nemuno aušros“ reitingai kyla – pranoko demokratus: „Dramose Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“

2025-10-09 20:40
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-10-09 20:40

Remigijus Žemaitaitis gali džiaugtis – jo vadovaujama „Nemuno aušra“ gerina savo reitingus visuomenės apklausose. Nors kritika jų atžvilgiu liejasi kone kasdien, panašu, kad būtent ji padeda aušriečiams pelnyti vis daugiau visuomenės simpatijų.

Remigijus Žemaitaitis gali džiaugtis – jo vadovaujama „Nemuno aušra“ gerina savo reitingus visuomenės apklausose. Nors kritika jų atžvilgiu liejasi kone kasdien, panašu, kad būtent ji padeda aušriečiams pelnyti vis daugiau visuomenės simpatijų.

16

Protestų prieš R. Žemaitaitį, „Nemuno aušrą“ ir socialdemokratus, kurie su jais sudarė koaliciją, būta jau ne vieno. Jei anksčiau „Vilmorus“ atlikta gyventojų apklausa rodė, kad aušriečių reitingai kyla, tai šiandien tą patvirtino ir „Spinter„ tyrimų apklausa, atlikta „Delfi“ užsakymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranoko demokratus

„Nemuno aušra“ pakilo į 3 vietą, iš trejetuko išstumdama Sauliaus Skvernelio vadovaujamus demokratus. Jei liepos mėnesį aušriečius palaikė beveik 3,5 proc. gyventojų, tai dabar tokių – jau 8,5 proc.

Anot apklausos, šiuo metu pirmauja konservatoriai, 2-oje vietoje liko socialdemokratai, 3-ia – „Nemuno aušra“, o 4-i – iš koalicijos pašalinti demokratai „Vardan Lietuvos“.

„Chaosas ir socialdemokratų partijos negebėjimas užtikrinti stabilumo valstybėje, matyt, tradiciniam rinkėjui, norinčiam aiškumo ir krypties, leidžia konservatoriams TS-LKD atrodyti kaip jėgai, galinčiai prisiimti atsakomybę“, – sako konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

„Po to, kas vyksta šiandieniniame politiniame gyvenime, turbūt jie atspindi tam tikros rinkėjų grupės poziciją“, – teigia socialdemokratų frakcijos narys Algirdas Sysas.

Vis dėlto daugelio žvilgsniai krypsta į R. Žemaitaitį.

Dramos ir skandalai kelia reitingus?

„Tai visiškai logiška – R. Žemaitaičio partijos genezė yra protesto balsų pritraukimas“, – sako liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas.

„Tai žmogus ir politinė jėga, kuri veikia destrukcijos pagrindu: gali sakyti, kad esi puolamas, nieko konkretaus nedirbti, o tiesiog turėti tribūną ir kalbėti bet ką. Toks buvo ir rinkimų kampanijos pakilimas. Nieko naujo“, – dalijasi „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Kuo daugiau konservatoriai kritikuoja, tuo labiau R. Žemaitaitis tuo naudojasi“, – priduria Algirdas Sysas.

Nors kai kurie politikai mano, kad tokie „Nemuno aušros“ reitingai nėra tvarūs – esą populiarumas laikosi tol, kol R. Žemaitaitis yra dėmesio centre.

„Kai atėjo laikas darbui – matėme, kur jie atsidūrė. Dabar vėl – nuo vasaros nėra jokio darbo, bet yra dramos. O dramose R. Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“, – sako S. Skvernelis.

„Spinter“ tyrimai rodo, kad „Nemuno aušros“ reitingai buvo pakilę po Seimo rinkimų ir koalicijos formavimo. Kai valdantieji pradėjo dirbti, vadovaujami Gintauto Palucko, politinės kovos dėl R. Žemaitaičio nurimo, ir „Nemuno aušros“ reitingai ėmė kristi. Dabar jie vėl ūgtelėjo – kai partija atsidūrė viešumoje.

„Jeigu pažiūrėtume į rinkiminę „Nemuno aušros“ programą ir tai, kas nuveikta per šiuos metus, kai jie yra valdžioje – matytume: įkurti valstybinį „Vyčio“ banką – nėra. Delistinguoti „Ignitį“ – nėra. Nors tai visiška nesąmonė, bet tebūnie – galim laikyti tai pasiūlymu, kurio vis tiek nėra. Pasiūlyti paskatų paketą smulkiajam ir vidutiniam verslui regionuose – taip pat nėra“, – komentuoja L. Kasčiūnas.

Naujausia apklausa buvo atlikta dar iki kultūrininkų protestų. Todėl kol kas neaišku, kaip šie įvykiai paveiks „Nemuno aušros“ reitingus ateityje.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame video.

Taigi
Taigi
2025-10-09 21:07
viskas logiška , konservų partijukei minusiuks. Jie nelabai protingai elgiasi kažkieno užsakymu puldami Žemaitaitį , o tą kažką tai žmones puikiai žino.
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-10-09 21:18
Tavo žvaigždė graikijos bunkerį su kvapu
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-10-09 21:17
O kodėl jo tūrį krysti čia ne pedopartija šnipai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
