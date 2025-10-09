Ruginienė apkaltino opoziciją šantažu

„Opozicijos užduotame klausime aš iš karto matau politinio spaudimo ir net politinio šantažo atspalvius“, – Seimo tribūnoje parlamentarams kalbėjo I. Ruginienė.
„Suprantu, kad opozicijai nepatinka ši koalicija, ši valdančioji dauguma. Suprantu. Bet užduoto klausimo formuluotės siekia kur kas toliau – opozicija siekia iš esmės paneigti demokratijos procesus ir valdančiosios koalicijos teisę formuoti Vyriausybę“, – tęsė ji.
Kultūros bendruomenei toliau keliant pasipiktinimą dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, dėl susiklosčiusios padėties premjerė I. Ruginienė ketvirtadienį aiškinasi Seimo plenarinių posėdžių salėje.
Klausimus dėl Kultūros ministerijos I. Ruginienei pateikė Seimo opozicinių frakcijų nariai. Anot jų, socialdemokratų sprendimas perleisti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ sukėlė pasipiktinimo bangą, o premjerė, užuot sprendusi problemą, ją dar labiau gilina.
Opozicija prašo ministrės pirmininkės Seimo tribūnoje atsakyti į du klausimus: kada nuo ministerijos bus atribota „Nemuno aušra“ ir kaip bus pabaigta valstybės diskreditacija.
Anksčiau šią savaitę, opozicija taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą – ragino jį pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąja koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
