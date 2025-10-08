Ruginienė ketina būti reikli kandidatui į kultūros ministrus: „Ačiū, vienąkart pabandėm, antrąkart šito proceso nenoriu“

Paklausta apie koalicijos ateitį, premjerė sako, kad šiuo metu jos tikslas yra išlaikyti stabilumą Vyriausybėje.
„Pirmiausia, nuo ko noriu pradėti, kad visi trys partneriai sulygo su tuo, kad mes turime aiškią Vyriausybės ir koalicijos programą ir mes įsipareigojame šitą programą vykdyti.
Jeigu bent vienas koalicijos partneris mano, kad šitie darbai nėra svarbūs, ir jis nenori eiti koja kojon su mūsų iškeltais tikslais, tai jis, matyt, atitinkamai ir priims sprendimą. Aš tikrai esu dabar tokioje pozicijoje ir mano pagrindinė misija – išlaikyti stabilumą Vyriausybėje“, – žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerė tikina nepradėsianti „žaidimų su ministerijų mainais“.
„Nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes, man atrodo, yra kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje“, – komentavo ji.
Ruginienė ketina būti reikli kandidatui į kultūros ministrus
Premjerė Inga Ruginienė ketina būti reikli naujam kandidatui į kultūros ministrus ir leidžia suprasti, kad antrą kartą tokios situacijos, kokia buvo su savaitę pradirbusiu kultūros ministru Ignotu Adomavičiumi, nenori.
„Aš kaip ir sakiau – atsakingai žiūriu į kiekvienos ministerijos ir ministro poziciją. Tai nebus taip, kad pateikus pavardę tas žmogus automatiškai taps ministru. Ačiū, vienąkart pabandėm, antrąkart šito proceso nenoriu“, – kalbėjo premjerė.
„Jeigu yra rimtas kandidatas, tikrai norėsiu jį išbandyti ir tai kitą savaitę diskutuosime ir su „Nemuno aušra“. Ir jeigu kandidatas pasirodys, kad jis tikrai gali dirbti, kad jis kultūros bendruomenę pritraukti ir dirbti už, bet ne prieš, tuomet nematau jokių problemų, kad tas žmogus galėtų tapti ministru“, – tęsė ji.
Visgi I. Ruginienė sako dar nesulaukusi galimo „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.
„Pavardės, vardo tikrai neturiu, nes kol kas „Nemuno aušra“ man nėra pateikusi jokio kandidato“, – sakė premjerė.
Trečiadienį I. Ruginienė su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį aptarė kultūros sektoriaus situaciją ir kitų metų valstybės biudžetą.
Dalis kultūrininkų jau kelias savaites protestuoja dėl valdančiųjų sprendimo kultūros ministro portfelį perduoti „Nemuno aušrai“.
Dabar pareigas laikinai eina švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė, nes „aušrietis“ Ignotas Adomavičius praėjusią savaitę paliko postą.
Ruginienės žodžiai užminė mįslę: ar neliks vieno koalicijos partnerio?
Prakalbus apie galimus pasikeitimus koalicijos sudėtyje, I. Ruginienė sako, kad diskusijų apie tai kol kas nėra.
„Kol kas rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir nuo pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – trečiadienį ryte žurnalistams sakė ji.
Paklausus, ar perdėliojant koaliciją joje gali nebelikti „Nemuno aušros“, premjerė patikina, kad šiuo metu apie tai nėra kalbama.
„Nėra dabar tos diskusijos. Mes net partijos viduje nesame apie tai diskutavę, bet visi suprantame, kad mes dabar esame susikoncentravę į darbus ir jeigu bent vienas partneris iš mūsų koalicijos mano kitaip (ar jam yra sunku vykdyti Vyriausybės programą, arba jis deda kitur prioritetus), tada, be abejo, neatmetame galimybės svarstyti“, – komentavo I. Ruginienė.
I. Ruginienė sako dar nesulaukusi iš „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.
„Nesu sulaukusi ir tikrai man pavardė nebuvo pateikta“, – teigė ji.
Premjerė taip pat teigia, kad kol kas nėra kalbama ir apie ministerijų mainus.
„Situacija yra tokia, kokia yra. Šiai dienai Kultūros ministeriją kuruoja socialdemokratai. Turime puikią ministrę Ramintą Popovienę. Aš manau, kad ji save užrekomendavo kaip švietimo ministrę, tai tikrai turi kompetencijų ir šituo sunkiu laiku dirbti ir kultūros srityje“, – kalbėjo I. Ruginienė.
