  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda užbrėžė ribą: „Nemuno aušros“ kandidatas į ministrus negali būti „iš piršto laužtas“

2025-10-08 12:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 12:50

Nemuno aušrai“ ketinant siūlyti naują kandidatą į kultūros ministrus, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, kad jis netvirtins „iš piršto laužtos“ pretendento pavardės. Pasak šalies vadovo, būsimam ministrui lūkesčių turi ne tik jis pats, bet ir visuomenė. 

Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Prezidentūroje

„Nemuno aušrai" ketinant siūlyti naują kandidatą į kultūros ministrus, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, kad jis netvirtins „iš piršto laužtos" pretendento pavardės. Pasak šalies vadovo, būsimam ministrui lūkesčių turi ne tik jis pats, bet ir visuomenė. 

4

„Dar kartą kartoju, partijos turi ateiti su konkrečiais pasiūlymais. Tuos pasiūlymus galima svarstyti, aš esu atviras svarstyti tuos pasiūlymus. Tačiau tikrai nesu pasirengęs tvirtinti kokios nors iš piršto laužtos pavardės, kuri nuvilia visuomenės lūkesčius, kuri nuvilia mano lūkesčius. Jeigu tokie kandidatai bus siūlomi – jie tiesiog bus atmesti neribotą laiką“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė I. Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje. 

Savo ruožtu pati I. Ruginienė trečiadienį teigė, kad „Nemuno aušra“ naujo kandidato į kultūros ministrus jai dar nėra pateikusi.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

