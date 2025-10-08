Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas nemano, kad „Nemuno aušra“ koalicijoje tampa problema: „O kas ką pasako – tai čia...“

2025-10-08 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 09:51

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderiui Mindaugui Sinkevičiui užsiminus, kad jo vedama politinė jėga gali persvarstyti koalicinę sudėtį, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad šiuo klausimu reikia diskutuoti. Vis tik, socialdemokratas nesutinka su mintimi, kad „Nemuno aušra“ tampa problema valstybės valdyme.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

5

„Aš manau, kad ne (netampa problema – ELTA). Pamatysime, kaip bus diskusijose. Bet diskutuoti reikia“, – trečiadienį Eltai sakė J. Olekas, paklaustas apie M. Sinkevičiaus mintis po antradienį vykusio koalicijos frakcijų susitikimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar turėjome labai gerą koalicijos posėdį, apsisprendėme dėl biudžeto. Iš esmės peržvelgiame mūsų įsipareigojimus Lietuvos žmonėms pagal programą, pagal koalicinę sutartį. Ir man atrodo, kad pakankamai geri sprendimai Lietuvos žmonėms yra priimti. O kas ką pasako – tai čia...“ – nebaigdamas minties tepasakė jis.

Kaip skelbta, antradienį LSDP pirmininkas M. Sinkevičius žurnalistams užsiminė neatmetantis, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali persvarstyti valdančiosios daugumos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra ne kultūros bendruomenę audrinantis ministerijos perdavimas „Nemuno aušrai“, bet būtent vienas iš koalicijos partnerių.

„Mano supratimu – ir iš to, ką girdžiu iš protestuojančiųjų bei pilietinės visuomenė – turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema, koalicijos partneris yra problema valstybės valdyme“, – antradienį žurnalistams Seime sakė socialdemokratų pirmininkas.

Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

