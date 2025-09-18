Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: į energetikos ministrus socialdemokratai svarstytų ir savo kandidatą, ne tik Vaičiūną

2025-09-18 21:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 21:52

Jeigu valdantieji keistųsi atsakomybės sritimis, kurias numatė koalicinėje sutartyje, į Energetikos ministeriją socialdemokratai svarstytų deleguoti ir savo kandidatą, ne tik laikinai ministerijai vadovaujantį Žygimantą Vaičiūną, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Juozas Olekas (nuotr. stop kadras)

1

„Manau, kad mes svarstysime ir turėsime ir savo kandidatą (į energetikos ministrus – ELTA) – socialdemokratų tarpe yra žmonių, kurie tą postą galėtų užimti, bet kol kas dar tie klausimai visi atviri, reikia šiek tiek laiko – jo nėra daug, bet mes pasitarsime, kokiose pozicijose kokie žmonės būti profesionaliausi“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal naujosios koalicijos sutartį, Aplinkos ir Energetikos ministerijos atiteko „Nemuno aušrai“, tačiau stringant naujos Vyriausybės formavimui kalbėta apie galimybes ministerijų mainams.

Šiuo metu Energetikos ministerijai laikinai vadovauja naujajai koalicijai nepriklausančių demokratų deleguotas nepartinis ministras Ž. Vaičiūnas.

Anksčiau ketvirtadienį koalicijos partneriams susitikus su prezidentu Gitanu Nausėda, vakare į posėdį rinkosi ir socialdemokratų partijos valdyba.

J. Oleko teigimu, koalicija pasistūmėjo į priekį ieškant bendro sutarimo su prezidentu.

„Problema yra tai, kad mes kol kas neturim prezidento dekreto su pilna Vyriausybės sudėtim – mes 12 ministerijų, ministrų turime, o kitos dvi – tiek Energetikos, tiek Aplinkos – nėra užpildytos, nėra pasiūlyti ministrai, kurie tiktų prezidentui. Tai man atrodo, kas šiandien partijų vadovai, premjerė pasitarė, kaip galima būtų tą problemą išspręsti“, – sakė J. Olekas.

„Partijos svarsto savo tarpe, koks čia variantas (geriausias – ELTA), visi jau šiek tiek apsipratę, ko norėtų, bet dėl bendro reikalo, manau, bus galimi tie pakeitimai, kurie leistų tą problemą išspręsti“, – teigė politikas.

Paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas ketvirtadienį Eltai patvirtino, kad pokalbiai dėl galimų pokyčių pasiskirstant atsakomybes koalicijoje vyksta.

„Kalbų apie galimus ministerijų mainus tarp koalicijos partnerių yra, tačiau šiuo metu vyksta diskusijos ir dar jokių konkrečių sprendimų nėra“, – ketvirtadienio vakarą sakė jis.

„Nemuno aušrai“ kandidatus – Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į aplinkos ir energetikos ministrų pozicijas prezidentas atmetė šią savaitę.

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis vėliau pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos atmestos kandidatūros, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

Dabar I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje iš 14 ministrų paskirta 12.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
