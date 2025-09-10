Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija Oleko kandidatūros į Seimo pirmininkus nepalaikys

2025-09-10 10:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:34

Opozicinių parlamento partijų lyderiai sako, jog jų vedamos politinės jėgos nepalaikys socialdemokrato Juozo Oleko kandidatūros į Seimo pirmininkus. 

Juozas Olekas BNS Foto

Opozicinių parlamento partijų lyderiai sako, jog jų vedamos politinės jėgos nepalaikys socialdemokrato Juozo Oleko kandidatūros į Seimo pirmininkus. 

0

„Deja, bet J. Olekas iš mūsų palaikymo šiandien negaus. Visiškai nieko asmeniško. Mes su juo dirbome Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK), mes esame buvę krašto apsaugos ministrai – yra ir tam tikras sentimentas bendruomenėje, bet bet kuriuo atveju tai yra valdančiosios koalicijos pirmas žingsnis. Ir jeigu jie nori žengti tą žingsnį, tegul žengia, bet be mūsų“, – žurnalistams prieš pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jam antrino ir iki šios Seimo pirmininko pareigas ėjęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis. 

„Frakcija diskutavo ir priėmė sprendimą, būdama opozicijoje, nepalaikyti valdančiųjų siūlomų kandidatų“, – kalbėjo S. Skvernelis. 

„Šiaip manau, kad (J. Olekas – ELTA) ne pats blogiausias variantas. Bent jau vertinant politinę jo patirtį, atrodo, kad žmogus yra su patirtimi, o kaip čia bus – pamatysime. Tegul pabando“, – pridūrė jis. 

Tuo metu Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen akcentavo, jog Seimo pirmininko skyrimas yra pirmasis naujos koalicijos testas, kurį įveikti turi patys valdantieji.

„Esame opozicinė frakcija ir, kadangi šiandien yra pirmasis naujos koalicijos testas, manome, kad tą testą koalicija ir turi išlaikyti – turi pati išsirinkti sau Seimo pirmininką, pati pasitvirtinti“, – kalbėjo parlamentarė. 

„Už valdančiųjų teikiamus postus balsuoti prasmės nematome“, – akcentavo ji. 

ELTA primena, kad trečiadienį, rugsėjo 10 d., prasidėjo antroji eilinė pavasario Seimo sesija.

Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Olekas tikisi, kad jo kandidatūrą į Seimo pirmininkus palaikys ir opozicija

