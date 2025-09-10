Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prasideda eilinė Seimo rudens sesija – bus renkamas naujas Seimo pirmininkas

2025-09-10 06:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 06:08

Vasarą statybininkus įsileidusi Seimo plenarinių posėdžių salė, trečiadienį vėl pasitiks čia sugrįžtančius, naują politinį sezoną pradedančius parlamentarus – prasidės eilinė rudens Seimo sesija.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vasarą statybininkus įsileidusi Seimo plenarinių posėdžių salė, trečiadienį vėl pasitiks čia sugrįžtančius, naują politinį sezoną pradedančius parlamentarus – prasidės eilinė rudens Seimo sesija.

REKLAMA
0

Pirmąją rudens sesijos dieną parlamentarai spręs, ar atleisti Saulių Skvernelį iš Seimo pirmininko pareigų. Nuo 2024 m. lapkričio 14 d. parlamentui vadovavęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos” lyderis, pasikeitus valdančiajai daugumai, atsistatydina iš parlamento vadovo posto. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį parlamentarai taip pat ketina slaptu balsavimu rinkti naują parlamento pirmininką. Į šias pareigas kandidatuoja socialdemokratų pasiūlytas Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Juozas Olekas. 

REKLAMA
REKLAMA

Be pokyčių Seimo vadovybėje, tradiciškai rudens sesija prasidės nuo darbų programos aptarimo. Būsimus veiklos planus pristatys J. Olekas, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – laikinai ministro pirmininko pareigas einantis Rimantas Šadžius, savo svarbiausius siūlomus projektus apžvelgs ir Seimo frakcijos.

REKLAMA

Pirmąją sesijos dieną paskirtoji premjerė Inga Ruginienė parlamentarams pristatys ir 20-osios Vyriausybės programą.

Prasidedančios sesijos darbų programos projekte – beveik 450 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 122,  prezidentas Gitanas Nausėda – 5, Seimo nariai – 258 teisės aktų projektus. 

Sesijos metu, nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d., planuojama surengti 44 posėdžius. Iš jų 3 bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms. 

REKLAMA
REKLAMA

Posėdžiaus atnaujintoje plenarinėje salėje

Po vasaros į parlamento rūmus susirinksiantys politikai darbą pradės atnaujintoje plenarinių posėdžių salėje, o dalis jų sugrįš ir į suremontuotus kambarius Seimo viešbutyje. 

Seimo plenarinėje salėje įrengtas elektrą taupantis apšvietimas, atsirado parlamentarų darbui reikalingos naujos vaizdo sienos. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Seimo kanceliarijos skaičiavimais, pagrindinės įstatymų leidybai skirtos plenarinės salės remonto darbai kainavo apie 700 tūkst. eurų. 

ELTA primena, kad Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų