Prasideda eilinė Seimo rudens sesija – bus renkamas naujas Seimo pirmininkas

Pirmąją rudens sesijos dieną parlamentarai spręs, ar atleisti Saulių Skvernelį iš Seimo pirmininko pareigų. Nuo 2024 m. lapkričio 14 d. parlamentui vadovavęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos” lyderis, pasikeitus valdančiajai daugumai, atsistatydina iš parlamento vadovo posto.
Trečiadienį parlamentarai taip pat ketina slaptu balsavimu rinkti naują parlamento pirmininką. Į šias pareigas kandidatuoja socialdemokratų pasiūlytas Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Juozas Olekas.
Be pokyčių Seimo vadovybėje, tradiciškai rudens sesija prasidės nuo darbų programos aptarimo. Būsimus veiklos planus pristatys J. Olekas, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – laikinai ministro pirmininko pareigas einantis Rimantas Šadžius, savo svarbiausius siūlomus projektus apžvelgs ir Seimo frakcijos.
Pirmąją sesijos dieną paskirtoji premjerė Inga Ruginienė parlamentarams pristatys ir 20-osios Vyriausybės programą.
Prasidedančios sesijos darbų programos projekte – beveik 450 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 122, prezidentas Gitanas Nausėda – 5, Seimo nariai – 258 teisės aktų projektus.
Sesijos metu, nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d., planuojama surengti 44 posėdžius. Iš jų 3 bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms.
Posėdžiaus atnaujintoje plenarinėje salėje
Po vasaros į parlamento rūmus susirinksiantys politikai darbą pradės atnaujintoje plenarinių posėdžių salėje, o dalis jų sugrįš ir į suremontuotus kambarius Seimo viešbutyje.
Seimo plenarinėje salėje įrengtas elektrą taupantis apšvietimas, atsirado parlamentarų darbui reikalingos naujos vaizdo sienos.
Seimo kanceliarijos skaičiavimais, pagrindinės įstatymų leidybai skirtos plenarinės salės remonto darbai kainavo apie 700 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną.
