Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pretendentai į susisiekimo ir žemės ūkio ministrus nerado laiko atvykti į Seimo komitetą

2025-09-08 10:55 / šaltinis: BNS
2025-09-08 10:55

Į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdį pirmadienį neatvyko abu kviesti pretendentai į ministrus, pranešė komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. 

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdį pirmadienį neatvyko abu kviesti pretendentai į ministrus, pranešė komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. 

REKLAMA
1

„Yra gauti atsakymai, kad kandidatai (...) prie komiteto prisijunti negalės dėl užimtos ir suplanuotos darbotvarkės“, – posėdyje teigė komiteto vadovas. 

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė susisiekimo ministro portfelį siūlo socialdemokratų kandidatui Jurui Taminskui, žemės ūkio ministro – „Nemuno aušros“ siūlomam Audriui Palioniui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liberalas Simonas Gentvilas piktinosi, kad J. Taminskas ir A. Palionis ignoravo komiteto posėdį.

Pasak jo, žemės ūkio viceministro darbotvarkėje ministerijos svetainėje nenurodyti jokie susitikimai ar darbai, o J. Taminsko – tik du: „Taip kad jie abu gali, nes darbotvarkės to (užimtumo – BNS) nerodo.“ 

REKLAMA
REKLAMA

„Mes, kaip politikai, turime matyti, kas įgyvendins aplinkosaugos politiką“, – pridūrė jis. 

REKLAMA

Buvo planuotas susitikimas ir su į aplinkos ministrus siūloma „Nemuno aušros“ deleguota Renata Saulyte, tačiau penktadienį pranešta, kad I. Ruginienė informavo prezidentą Gitaną Nausėdą neteiksianti jos kandidatūros. 

Komiteto nariai tikėjosi sužinoti kandidatų veiklos viziją, numatomą politinę komandą, svarbiausias ir greičiausiai spręstinas problemas, planuojamus pokyčius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidento Gitano Nausėdos susitikimas su Vokietijos kancleriu Friedricho Merzo (nuotr. Elta)
Nausėda susitiks su Seimo valdyba (4)
Daiva Žebelienė (nuotr. Elta)
Seimo vicepirmininkės Žebelienės „čekiukų“ byla: įsigijo beveik 2 tonas degalų (20)
Rita Tamašunienė (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Tomaszewskis: į teisingumo ministres siūloma Rita Tamašunienė (41)
Šarūnas Birutis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Birutis teigia laukiantis paaiškinimų, kodėl jo darbas netenkina (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų