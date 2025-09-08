Pretendentai į susisiekimo ir žemės ūkio ministrus nerado laiko atvykti į Seimo komitetą

„Yra gauti atsakymai, kad kandidatai (...) prie komiteto prisijunti negalės dėl užimtos ir suplanuotos darbotvarkės“, – posėdyje teigė komiteto vadovas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė susisiekimo ministro portfelį siūlo socialdemokratų kandidatui Jurui Taminskui, žemės ūkio ministro – „Nemuno aušros“ siūlomam Audriui Palioniui.
Liberalas Simonas Gentvilas piktinosi, kad J. Taminskas ir A. Palionis ignoravo komiteto posėdį.
Pasak jo, žemės ūkio viceministro darbotvarkėje ministerijos svetainėje nenurodyti jokie susitikimai ar darbai, o J. Taminsko – tik du: „Taip kad jie abu gali, nes darbotvarkės to (užimtumo – BNS) nerodo.“
„Mes, kaip politikai, turime matyti, kas įgyvendins aplinkosaugos politiką“, – pridūrė jis.
Buvo planuotas susitikimas ir su į aplinkos ministrus siūloma „Nemuno aušros“ deleguota Renata Saulyte, tačiau penktadienį pranešta, kad I. Ruginienė informavo prezidentą Gitaną Nausėdą neteiksianti jos kandidatūros.
Komiteto nariai tikėjosi sužinoti kandidatų veiklos viziją, numatomą politinę komandą, svarbiausias ir greičiausiai spręstinas problemas, planuojamus pokyčius.
