Seimo vicepirmininkės Žebelienės „čekiukų“ byla: įsigijo beveik 2 tonas degalų

Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė, anksčiau eidama Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, per karantiną įsigijo beveik 2 tonas degalų.
Šią aplinkybę, nagrinėdamas Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narės civilinę „čekiukų“ bylą, nustatė Tauragės apylinkės teismas.
„Karantino laikotarpiu, kai buvo ribojamas judėjimas šalyje, buvo nupirkta 1814 litrų degalų, iš jų tarybos narei priklausančia mokėjimo kortele apmokėta už beveik 63 litrus. Teismas taip pat nustatė, kad pateiktuose kvituose buvo nurodytas didesnis degalų kiekis, nei kad gali tilpti į jos naudotų automobilių bakus“, – rašoma teisėjos Loretos Bajorinienės sprendime.
Toks kiekis buvo nupirktas nuo 2020 m. kovo iki tų metų birželio bei nuo 2020 m. lapkričio iki 2021 m. birželio.
Pagal autogidas.lt svetainėje skelbiamus duomenis, teismas nusprendė, kad buvusios tarybos narės naudoto automobilio „Opel Frontera“ vidutinės kuro sąnaudos yra 8,7 l/100 km, degalų bako talpa – 75 litrai, o automobilio „Audi A6 Allroad Quattro“ (2006 m.) vidutinės kuro sąnaudos yra 8,9 l/100 km, degalų bako talpa – 75 litrai.
Tuo metu pagal pateiktus kvitus D. Žebelienė 2020 m. rugsėjį įsigijo daugiau nei 91 litrą, spalį – beveik 97 litrus, lapkritį – net 104 litrus.
Išvykos pas R. Žemaitaitį ir G. Nausėdos komandą nėra tarybos nario veikla
ELTA primena, kad šią savaitę teismas paskelbė, kad politikė nepagrįstai praturtėjo ir Šilutės rajono savivaldybei turi grąžinti 6,9 tūkst. eurų. Teismo vertinimu, tikėtina, kad 30 procentų jos naudotų automobilių nuvažiuotų atstumų buvo panaudota tarybos narės veiklai ir kuro išlaidų suma galėjo sudaryti tik 1565 eurus.
Paskelbęs teismo sprendimą, teismas vėliau paskelbė ir pranešimą, nurodymas platesnius savo verdikto motyvus.
„Nors atsakovė pateikė sąrašą renginių, išvykų, posėdžių, kuriuose, jos teigimu, ji dalyvavo kaip tarybos narė, teismas pažymėjo, kad vien dalyvavimas šiuose renginiuose neįrodo, jog, vykdydama tarybos narės funkcijas, automobiliais ji nuvažiavo beveik 72 tūkst. kilometrų. Atsakovė nurodė, kad važiuodavo į kitus rajonus bei miestus susitikti su Seimo nariais, politikais“, – paskelbė teisėja L. Bajorinienė.
„Tai, teismo vertinimu, nėra susiję su tarybos nario veikla. Atsakovės nurodyti renginiai, susitikimai, tokie kaip agitacija po rajoną dėl prezidento rinkimų, dalyvavimas debatuose Europos Parlamento rinkimuose, nelaikytini tiesiogiai susiję su tarybos nario veikla. Be to, pagal atsakovės naudotų automobilių ridas nustatyta, kad bendrai per atsakovės tarybos narės kadenciją, automobiliais nuvažiuota kiek daugiau nei 50 tūkst. kilometrų“, – nurodė ji.
Teisėja atkreipė dėmesį, kad D. Žebelienė, būdama tarybos nare, dirbo samdomus darbus įmonėse. Taip pat teisėjai kilo abejonių ir dėl renginių kiekių, kuriuos nurodė politikė. Pavyzdžiui, 2020 m. rugsėjo mėnesį D. Žebelienė nurodė dalyvavusi 36 renginiuose.
Teismas pasisakė ir dėl tarybos narių atsakomybės teikiant kvitus. Pasak Tauragės teismo, Vietos savivaldos įstatymas numato, kad išmoka savivaldybės tarybos nariams buvo tikslinė – skirta kompensuoti išlaidas, kurias tarybos nariai patyrė vykdydami būtent tarybos nario veiklą.
„Pažymėtina, kad vien tik formalus kuro įsigijimo dokumentų (degalų įsigijimo kvitų) turėjimas ir jų pateikimas neįrodo, kad visas įsigytų degalų kiekis buvo panaudotas būtent tarybos nario veiklai vykdyti“, – paskelbė teisėja L. Bajorinienė.
„Atsakovei, kuri buvo išrinkta savivaldybės tarybos nare, kuriai taikomi aukštesni atidumo, rūpestingumo, skaidrumo, sąžiningumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, pagarbos žmogui ir valstybei reikalavimai, aplinkybė, jog vien tik degalų įsigijimo kvito turėjimo gali nepakakti, kad pagrįsti, jog visa dokumente nurodyta išlaidų suma yra susijusi su tarybos nario veikla, turėjo būti pakankamai aiškiai suprantama. Juolab, kad atsakovė visada turėjo pasirinkimą neteikti apmokėjimui išlaidų, kurių ryšio su tarybos narės veikla neturėjo galimybių pagrįsti“, – nurodė ji.
Parlamento vicepirmininkė D. Žebelienė teisme sakė mananti, kad Šilutės rajono savivaldybė galėjo jai mokėti už kurą, kai ji, būdama šios tarybos nare, vyko į prezidento Gitano Nausėdos rinkimų kampanijos renginius, susitikimus su savo partijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu dėl savo rinkėjų keliamų problemų.
Minėtas teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs ir per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.
