Seimo Antikorupcijos komisija STT pavedė įvertinti nepotizmo rizikas savivaldybėse ir jų įmonėse

Pastarąją iniciatyvą komisijai pasiūlė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Agnė Širinskienė.
„Kartas nuo karto žiniasklaidoje pasirodo pranešimai, kad vienoje ar kitoje savivaldybėje (pirkimus – ELTA) laimi tarybos narių įmonės, kur partiškumas sutampa su mero, arba laimi giminaičiai, artimieji (…). Tai tiesiog norėtųsi platesnės diskusijos, ar mums nereikėtų kreiptis į STT, prašant vėl atlikti nepotizmo rizikos analizę (…), kad turėtume ir tam tikrą bendrą vaizdą, ir galbūt galėtume, diskutuojant su savivaldybėmis, pateikti ir kažkokias rekomendacijas“, – posėdžio metu kalbėjo parlamentarė, pastebėdama, kad anksčiau STT buvo atlikusi gana išsamią nepotizmo rizikos analizę.
Savo ruožtu kitas komisijos narys, liberalas Vitalijus Gailius pritarė tokiai idėjai, tačiau pažymėjo – analizėje turi būti įvertinti ir viešieji pirkimai.
„Aš labiau norėčiau tokios detalesnės analizės, kai būtų analizuojama ir parama, ir politiniai ryšiai, ir laimėti viešieji pirkimai. Bet, visgi, atsispiriant nuo viešųjų pirkimų“, – kalbėjo jis.
Posėdžio metu imtis analizės buvo pasiūlyta STT ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Vis tik, STT išreiškė lūkestį, jog prie analizės rengimo prisidėtų ir Valstybės duomenų agentūra (VDA), turinti tam reikalingus įrankius. Tiesa, dar neaišku, kada galėtų būti parengtos šios analizės išvados.
„Iš esmės, analizė priklausys nuo įrankių. Jei bus pavedimas tik STT tai atlikinėti, tai natūralu, kad (...) yra tos veiklos ir iš viešosios erdvės, tai užtruks. Tikrai nesinori analitikų naudoti tokiam įrankiui, o geriau paimti, jeigu pavyktų sutarti su Duomenų agentūra, kuri tikrai turi ir įrankių, ir galimybių, ir potencialo padaryti labai gerą produktą, kurį galėsime naudoti ilgą laikotarpį“, – posėdžio metu kalbėjo STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas.
„Šitoje vietoje imsimės lyderystės sukviesti suinteresuotas puses: šiuo atveju – ir VTEK, ir VDA. Atliepsime jūsų lūkestį ir ieškosime problemos sprendimo būdo“, – patikino jis.
Kaip skelbta anksčiau, rugpjūčio pabaigoje paaiškėjo, jog Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir artimo mero Mindaugo Sinkevičiaus draugo Erlando Andrejevo statybos įmonė „Menstata“ nuo 2021 metų dalyvauja savivaldybės viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi. Apie tai pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Po šio atvejo pasirodymo žiniasklaidoje, klausimo apie galimą nepotizmą savivaldybėse ėmėsi Seimo Antikorupcijos komisija.
